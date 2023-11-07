Обновление носит статус бета-версии поэтому рекомендуется дождаться финального релиза, чтобы избежать проблем в работе материнских плат

Последнее обновление AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) включает поддержку процессоров Phoenix (PHX), которые представляют собой монолитные APU с архитектурами Zen4/RDNA3, предназначенные в первую очередь для ноутбуков, мини-ПК и портативных систем. Теперь AMD обновляет настольные системы с сокетом AM5 для серии Ryzen 7000G.

Неофициально имеются сообщения о том, что AMD готовится к скорому выпуску APU Ryzen 5 7500G и Ryzen 3 7300G. Ожидается, что эти новые чипы будут основаны на меньшем кристалле Phoenix2 с 6 ядрами Zen4c. Однако стоит отметить, что AMD в какой-то момент может решить выпустить и более крупный кристалл Phoenix с 8 ядрами.

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Самая последняя линейка APU Ryzen 5000G по-прежнему использует архитектуру Zen3/Vega. На данный момент в серии Ryzen 7000 нет предложения, которое могло бы обеспечить производительность графики, сопоставимую с этими чипами, без дискретного графического процессора.

Также важно отметить, что некоторые производители мини-ПК уже использовали в своих системах APU Phoenix с повышенным TDP. Некоторые пользователи могут даже встретить в этих устройствах мобильные чипы с TDP 70 Вт, что потенциально превосходит по мощности предполагаемые настольные версии.

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Что касается обновлений BIOS от ASUS и ASRock, стоит отметить, что они не предоставили журналы изменений для этих обновлений. Поэтому не рекомендуется торопиться с обновлением BIOS, если только у пользователей не возникнут серьезные проблемы с текущей версией. Рекомендуется дождаться официальной стабильной версии или хотя бы опубликования информации о внесенных изменениях производителям плат.