Карта выйдет в двух вариантах по цене 269 долларов за версию с 10 ГБ памяти и 289 долларов за модель с 12 ГБ

Похоже, все слухи о Radeon RX 6750 GRE (Golden Rabbit Edition) действительно оказались правдивыми, в том числе и противоречивые спецификации. Эта недавно выпущенная в Китае видеокарта представляет собой специальную версию, основанную на графическом процессоре Navi 22 стоимостью менее 300 долларов. Причина, по которой слухи верны, довольно проста: AMD решила представить две разные карты под одним и тем же названием, что привело к значительной путанице.

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Radeon RX 6750 GRE предлагается в конфигурациях памяти 12 ГБ и 10 ГБ, каждая из которых имеет разное количество потоковых процессоров. Первый вариант, известный как RX 6750 GRE 12 ГБ, оснащен графическим процессором Navi 22XT с 2560 потоковыми процессорами. Он работает на тактовой частоте 2439/2581 МГц, что немного ниже, чем у RX 6750 XT (2495/2600). Эта модель оснащена 192-битной шиной памяти и 12 ГБ памяти, работающей со скоростью 16 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность 384 ГБ/с. Её TBP (общая мощность платы) установлена на уровне 230 Вт, что на 20 Вт меньше, чем у 6750XT, и соответствует TBP RX 6700 XT.

С другой стороны, RX 6750 GRE 10 ГБ оснащена графическим процессором Navi 22 с 2304 потоковыми процессорами и 10 ГБ памяти со 160-битным интерфейсом, также работающей со скоростью 16 Гбит/с. Следовательно, карта имеет немного меньшую пропускную способность — 320 ГБ/с. Эта модель работает на тактовых частотах 2189/2450 МГц.

Обе модели имеют существенно разные спецификации, поэтому весьма разочаровывает, что AMD решила использовать для них одинаковые названия. Количество ядер, тактовая частота, энергопотребление и конфигурации памяти различаются, что не дает видимой причины для одинаковых названий.

Стоит отметить, что доступные в настоящее время обзоры взяты из китайских СМИ, а различные производители, такие как XFX, PowerColor, Sapphire и другие, выпустили различные кастомные модели. Похоже, что данные карты не имеют референсный дизайн, который отдан на откуп производителям.

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AMD оценила модель на 12 ГБ в 289 долларов, а модель на 10 ГБ может стоить 269 долларов. Ожидается, что обе карты появятся на китайском розничном рынке, а также через OEM-производителей в других странах, как в ситуации с RX 7900 GRE. Карта официально поступит в продажу завтра.