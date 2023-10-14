Новинка может похвастаться отличными характеристиками по цене

Компания TP-Link расширила свою серию оконных маршрутизаторов, представив модель AX1500 по цене всего 149 юаней (20 долларов США). Он стал следующей моделью линейки после более раннего AX3000 по цене 229 юаней (31 доллар США), вышедшего в начале этого года. AX1500 предлагает более бюджетный вариант со слегка упрощенными характеристиками.

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Маршрутизатор AX1500 выделяется своим уникальным дизайном с вертикальным окном и тонким профилем, занимая всего 20% пространства типичных настольных маршрутизаторов. Его толщина в самом тонком месте составляет 11,6 мм, что обеспечивает экономию пространства и привлекательный внешний вид.

Маршрутизатор поддерживает Wi-Fi 6, обеспечивая скорость до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, что на 38% лучше, чем у его предшественника AC1200. Это приводит к уменьшению задержки и более быстрому соединению, что особенно полезно для онлайн игр. Кроме того маршрутизатор использует технологию OFDMA для оптимизации многопользовательской интернет-среды, повышения скорости передачи данных и минимизации задержек.

Маршрутизатор оснащен четырьмя портами Gigabit Ethernet для упрощения подключения. Он также оснащен функцией «EasyMesh», которая упрощает создание Mesh-сети в больших квартирах. Пользователи могут создать Mesh-сеть одним нажатием кнопки, обеспечивая стабильное покрытие сигнала. Переход между старыми и новыми маршрутизаторами в этой настройке происходит без проблем: кнопка «EasyMesh» автоматически синхронизирует важные данные, такие как учетные записи широкополосного доступа, имена Wi-Fi и пароли.

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Помимо своего технического совершенства, AX1500 также уделяет особое внимание безопасности пользователей. Родители могут контролировать доступ своего ребенка к Интернету, устанавливая ежедневные ограничения по времени, контролируя скорость и даже блокируя определенные веб-сайты, чтобы предотвратить интернет-зависимость и воздействие вредного контента.