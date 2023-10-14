Остальная часть объема будет использоваться операционной системой консоли

Sony недавно анонсировала новую, более тонкую версию PlayStation 5, которая будет оснащена твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ. Однако геймерам не следует ожидать, что вся емкость будет пригодна для установки игр и приложений.

Недавно представленная PS5 Slim отличается не только меньшими размерами и легкостью, но и увеличенным объемом памяти. Как вы, возможно, знаете, оригинальная PlayStation 5 имела SSD-накопитель емкостью 825 ГБ. Теперь версия Slim возвращается к отраслевому стандарту емкостью 1 ТБ. Однако не стоит позволять цифрам ввести вас в заблуждение. Некоторый объем памяти всегда требуется для операционной системы и встроенных приложений. Вот почему, хотя на бумаге существующая PS5 имеет 825 ГБ, использовать можно только 667 ГБ. Это относится и к PS5 Slim.

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Недавние утечки указывают на то, что новые консоли будут иметь объем полезной памяти 808 ГБ. Это говорит о том, что новая PS5 Slim может предложить дополнительные 141 ГБ памяти по сравнению с текущими моделями PS5. Хотя то, что геймеры не получат полноценный 1 ТБ, является разочарованием, дополнительные 141 ГБ, безусловно, являются отличным улучшением, особенно если учесть, что пользователь платит ту же цену за версию с дисководом. Это предоставит игрокам больше места для хранения любимых игр и другого контента.

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Также важно отметить, что новая PS5 Slim по-прежнему будет поддерживать расширение SSD-накопителя. Это означает, что геймеры могут добавить в консоль собственный твердотельный накопитель NVMe, если им нужно ещё больше места для хранения. Ожидается, что новая PS5 Slim будет выпущена в конце 2023 года. Она будет доступна в двух версиях: с приводом Blu-ray, а другая — без него.