Пока AMD не внесла правки в драйвер, игрокам рекомендуется не включать данную технологию во время игры

AMD допустила досадную ошибку при внедрении своей новой технологии, что представляет собой серьезную проблему для игроков Counter Strike 2, которые решили использовать AMD AntiLag+. Недавно AMD представила новый графический драйвер под номером 23.10.1, позволяющий игрокам получить доступ к этой технологии в игре. Однако теперь подтверждено, что использование этой технологии может привести к неприятным последствиям.

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Несмотря на то, что Counter Strike 2 был выпущен только в этом месяце, он уже привлек внимание всех основных производителей графических процессоров, каждый из которых предлагает специальные графические драйверы. В последнем выпуске AMD была представлена эксклюзивная функция Anti-Lag+ для серии видеокарт Radeon RX 7000, направленная на повышение скорости отклика за счет оптимизации выравнивания кадров в коде игры.

Однако было обнаружено, что манипулирование DLL с помощью технологии AMD может привести к бану VAC. Valve может рассмотреть возможность снятия запретов только тогда, когда AMD предоставит обновление для этой технологии. Пока этого не произошло, игрокам рекомендуется не включать данную технологию в игре.

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Anti-Lag+ — это улучшенная технология, которая работает только на серии Radeon RX 7000 и продуктах на базе архитектуры RDNA3. Эта технология доступна во многих играх, но Counter Strike 2 — единственная, в которой обнаружилась проблема с реализацией. Игра также поддерживает технологию NVIDIA Reflex, но в отличие от Anti-Lag+, которая работает на уровне драйвера, Reflex встроена в саму игру.