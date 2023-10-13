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AMD допустила досадную ошибку при внедрении своей новой технологии, что представляет собой серьезную проблему для игроков Counter Strike 2, которые решили использовать AMD AntiLag+. Недавно AMD представила новый графический драйвер под номером 23.10.1, позволяющий игрокам получить доступ к этой технологии в игре. Однако теперь подтверждено, что использование этой технологии может привести к неприятным последствиям.
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Несмотря на то, что Counter Strike 2 был выпущен только в этом месяце, он уже привлек внимание всех основных производителей графических процессоров, каждый из которых предлагает специальные графические драйверы. В последнем выпуске AMD была представлена эксклюзивная функция Anti-Lag+ для серии видеокарт Radeon RX 7000, направленная на повышение скорости отклика за счет оптимизации выравнивания кадров в коде игры.
Однако было обнаружено, что манипулирование DLL с помощью технологии AMD может привести к бану VAC. Valve может рассмотреть возможность снятия запретов только тогда, когда AMD предоставит обновление для этой технологии. Пока этого не произошло, игрокам рекомендуется не включать данную технологию в игре.
Anti-Lag+ — это улучшенная технология, которая работает только на серии Radeon RX 7000 и продуктах на базе архитектуры RDNA3. Эта технология доступна во многих играх, но Counter Strike 2 — единственная, в которой обнаружилась проблема с реализацией. Игра также поддерживает технологию NVIDIA Reflex, но в отличие от Anti-Lag+, которая работает на уровне драйвера, Reflex встроена в саму игру.