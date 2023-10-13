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Флагманская видеокарта Arc Battlemage получит на 75% больше шейдеров, чем Arc A770
Кроме того размер кристалла будет значительно превышать таковой у RTX 4080

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 Несмотря на информацию о том, что Intel может отказаться от выпуска графических процессоров для энтузиастов, подразделение графических карт для настольных ПК только развивается. Действительно, Intel не только выпускает новые продукты, такие как Arc A580, но из предыдущего сообщения известно, что карты Battlemage следующего поколения находятся в активной разработке. Теперь в сети появились обновленные спецификации для флагманского графического процессора Intel Arc Battlemage, предоставленные Graphically Challenged.

 Итак, Graphically Challenged сообщает, что флагманский графический процессор Arc Battlemage построен по 4-нм техпроцессу TSMC с размером кристалла немного больше, чем у Arc A770. Поскольку Intel Arc A770 имеет размер кристалла 406 мм², то флагманский кристалл Arc Battlemage может быть даже значительно больше, чем RTX 4080. Это контрастирует с предыдущими слухами, согласно которым флагманский Battlemage BMG G10 имел размер кристалла, аналогичный размеру AD103, установленному в RTX 4080 (379 мм²).

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 Естественно, производство большего кристалла обходится дороже, чем меньшего, поэтому Arc Battlemage BMG G10 может стоить дороже, чем AD103. Однако, несмотря на очевидное увеличение стоимости, Graphically Challenged считает, что флагманский чип Battlemage, вероятно, будет стоить около 449 долларов США.

 Также сообщается, что флагманская карта Battlemage будет иметь 56 ядер Xe, 16 ГБ памяти, 256-битную шину и тактовую частоту 2,8 ГГц. Хотя количество ядер и конфигурация памяти соответствуют предыдущим утечкам, предлагаемая тактовая частота 2,8 ГГц является более низкой по сравнению с циркулировавшими слухами о тактовой частоте 3 ГГц. Кроме того, по сообщениям, флагманский чип Arc Battlemage имеет 7168 шейдеров, что на 75% больше, чем у Arc A770.

 Наконец, касательно производительности, Graphically Challenged утверждает, что флагман Battlemage работает на уровне RTX 4070 Ti в играх и конкурирует с RTX 4080 в вычислениях.

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 По слухам, Intel выпустит карты Battlemage в конце первого полугодия 2024 года, а значит до официального анонса осталось более 6 месяцев. Таким образом, упомянутые здесь спецификации Battlemage могут ещё значительно измениться.

#intel #видеокарты #intel arc #rtx 4080 #видеокарты intel #intel arc a770 #видеокарты intel arc #arc battlemage
Источник: notebookcheck.net
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