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GALAX анонсировала новую видеокарту GeForce RTX 40 к юбилею компании
Какая именно это будет карта, пока неизвестно, но официально новинка будет представлена уже завтра

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 Компания представила новую серию высокопроизводительных твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe Gen5, чтобы отпраздновать свое 20-летие. Хотя официальная дата выпуска еще не объявлена, появилось множество тизеров относительно этих продуктов. Кроме того юбилейное празднование также будет включать в себя специальную версию видеокарт GeForce RTX 40.

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 GALAX, первоначально созданная в 1994 году под названием Galaxtech в Гонконге, дочерняя компания Galaxy Microsystems Ltd, теперь работает во множестве стран под разными торговыми марками. Компании также принадлежат бренды Gainward, KFA2 и XpertVision. Однако в настоящее время основное внимание уделяется китайскому рынку, где этот новый продукт должен дебютировать.

 Хотя GALAX не предоставила конкретных подробностей о представляемой модели, значительный размер и толщина кулера позволяют предположить, что это может быть не что иное, как RTX 4090. Эта конструкция имеет толщину три-четыре слота и два вентилятора на передней стороне. Черный прямоугольник с правой стороны на самом деле представляет собой открытую область в переднем кожухе, позволяющую воздуху от третьего вентилятора с задней стороны свободно проходить через радиатор. В результате карта выглядит продолжением дизайна NVIDIA Founders Edition с дополнительным вентилятором или чем-то очень похожим на предполагаемый кулер RTX 4090 Ti со скрытым вентилятором внутри радиатора.

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 По данным компании, новая карта будет анонсирована уже завтра. GALAX имеет очень обширную линейку карт RTX 40, включающую 80 различных моделей. В настоящее время она является лидером среди всех партнеров NVIDIA с 14 моделями RTX 4090, и их число продолжает расти.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #galax #rtx 4090 ti
Источник: videocardz.com
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