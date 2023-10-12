реклама
Компания представила новую серию высокопроизводительных твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe Gen5, чтобы отпраздновать свое 20-летие. Хотя официальная дата выпуска еще не объявлена, появилось множество тизеров относительно этих продуктов. Кроме того юбилейное празднование также будет включать в себя специальную версию видеокарт GeForce RTX 40.
реклама
GALAX, первоначально созданная в 1994 году под названием Galaxtech в Гонконге, дочерняя компания Galaxy Microsystems Ltd, теперь работает во множестве стран под разными торговыми марками. Компании также принадлежат бренды Gainward, KFA2 и XpertVision. Однако в настоящее время основное внимание уделяется китайскому рынку, где этот новый продукт должен дебютировать.
Хотя GALAX не предоставила конкретных подробностей о представляемой модели, значительный размер и толщина кулера позволяют предположить, что это может быть не что иное, как RTX 4090. Эта конструкция имеет толщину три-четыре слота и два вентилятора на передней стороне. Черный прямоугольник с правой стороны на самом деле представляет собой открытую область в переднем кожухе, позволяющую воздуху от третьего вентилятора с задней стороны свободно проходить через радиатор. В результате карта выглядит продолжением дизайна NVIDIA Founders Edition с дополнительным вентилятором или чем-то очень похожим на предполагаемый кулер RTX 4090 Ti со скрытым вентилятором внутри радиатора.
По данным компании, новая карта будет анонсирована уже завтра. GALAX имеет очень обширную линейку карт RTX 40, включающую 80 различных моделей. В настоящее время она является лидером среди всех партнеров NVIDIA с 14 моделями RTX 4090, и их число продолжает расти.