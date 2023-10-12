Грядущему флагману компании удалось набрать 2234 и 6807 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно

Линейка Samsung Galaxy S24 станет следующим поколением флагманских смартфонов компании, и, несмотря на то, что до ее появления осталось несколько месяцев, уже появились различные утечки и слухи. Недавно на Geekbench был замечен флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra, что позволило впервые оценить его производительность.

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В списке тестов показана американская версия Galaxy S24 Ultra (SM-S928U) с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Смартфону удалось набрать 2234 балла в одноядерном тесте и 6807 баллов в многоядерногом тесте процессора.

Это значительное улучшение по сравнению с производительностью Galaxy S23 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 2, который набрал 1895 и 5062 балла в соответствующих тестах.

В списке Geekbench также раскрываются некоторые подробности о предстоящем Snapdragon 8 Gen 3. Похоже, что чипсет будет иметь одно процессорное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,3 ГГц, три ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 3,15 ГГц, два ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,96 ГГц и два ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2,27 ГГц. Сам чипсет Snapdragon 8 Gen 3 планируется представить 24 октября на саммите Snapdragon.

Более ранние слухи о серии Galaxy S24 предполагали, что базовые модели будут оснащены чипсетом Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3 в зависимости от региона, в то время как флагманский S24 Ultra будет использовать исключительно платформу Snapdragon по всему миру.

По слухам, Galaxy S24 Ultra также будет иметь титановый корпус, улучшенную основную заднюю камеру на 200 Мп и телеобъектив на 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Также в сеть попали рендеры смартфона, показывающие дизайн, схожий с его предшественником.

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Пока неясно, когда будет официально анонсирован Galaxy S24 Ultra, но ожидается, что его запуск состоится в начале 2024 года.