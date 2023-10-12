Один из счастливых обладателей новинки приобрел процессор в Индонезии примерно за 476 долларов

Пользователь Reddit PantatRebus сообщает, что ему не только удалось найти в продаже новейший процессор Intel для настольных ПК, но и купить его. Конечно это является серьезным нарушением со стороны продавца, поскольку он игнорировал официальное эмбарго, продав процессор досрочно. Однако PantatRebus оказался счастливчиком, будучи ранним обладателем и не имеющим каких-либо обязательств относительно соглашений о неразглашении информации.

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Напомню, что Intel готовится представить обновленную версию своей серии Raptor Lake на следующей неделе. Новая линейка процессоров может похвастаться более высокими тактовыми частотами, а в случае модели Core i7-14700K также большим количеством ядер, чем его предшественник. Этот конкретный экземпляр может похвастаться 20 ядрами и 28 потоками, что достигается за счет объединения 8 производительных ядер и 12 энергоэффективных ядер. Благодаря максимальной турбо-частоте 5,6 ГГц он наверняка вызовет интерес у многих геймеров, что делает его потенциально самым привлекательным выбором из моделей нового поколения.

Как пояснил PantatRebus, он неоднократно интересовался возможностью приобретения этого процессора, на что ритейлер не возражал. Процессор был доступен по цене 7,45 миллиона индонезийских рупий, что примерно эквивалентно 476 долларам США. Стоит отметить, что PantatRebus не является единственным владельцем этого процессора, поскольку в настоящее время новую серию тестируют еще несколько обозревателей. Однако, в отличие от PantatRebus, они не могут опубликовать какие-либо результаты до официального запуска на следующей неделе. Правда стоит также сказать, что пользователь не опубликовал никакие результаты тестов, возможно, решив быть честным по отношению к правилам Intel.

Кроме того, другой ритейлер подтвердил утечку относительно даты выпуска, которая не была раскрыта на мероприятии Intel Innovation 2023. Как упоминалось ранее, сейчас действуют два эмбарго: одно на анонс и предварительные заказы 16 октября, а другое на официальные продажи, которые начнутся на следующий день. Компания Central Computers предоставила подтверждение этих дат.





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