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goldas
Asus готовит к выходу GeForce RTX 4060 Ti со встроенным слотом для SSD
Судя по всему модель вышла из стадии прототипа и вскоре появится в продаже в России

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 Asus готовится выпустить видеокарту со встроенным SSD накопителем. Летом Asus продемонстрировала прототип видеокарты RTX 4060 Ti со слотом для SSD M.2 2280 на задней панели. Презентация велась на китайском языке, что затрудняло перевод, но, по словам портала VideoCardz, Asus придумала, как выделить несколько неиспользуемых линий PCIe для поддержки SSD.

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 Согласно публикации, конструкция позволяет твердотельному накопителю использовать радиатор графического процессора и вентиляторы для улучшения охлаждения накопителя, что неплохо, учитывая, что современные твердотельные накопители могут сильно нагреваться и снижать свою производительность при перегреве. Демонстрация показала, что кулер графической карты способен снизить рабочую температуру SSD на 10 градусов Цельсия, предположительно по сравнению с диском, подключенным к слоту материнской платы без дополнительного охлаждения.

 Портал VideoCardz полагает, что Asus готовит две версии RTX 4060 Ti DUAL: одну со стандартной тактовой частотой, а другую — с заводским разгоном. Пока нет информации о том, когда они будут готовы к запуску и сколько они будут стоить. Зато известно, что первой страной, где можно будет её купить, матушка Россия.

 У пользователей могут возникнуть вопросы по целесообразности выпуска данной модели. Единственной причиной купить такую карту, является отсутствие разъема для накопителя на материнской плате. Кроме того, возможно, пользователи будут иметь проблемы с совместимостью карты с материнской платой.

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 Также добавление SSD к видеокарте увеличит ее энергопотребление, а соответственно и нагрузку на подсистему питания ускорителя.

#видеокарты #asus #ssd #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 4060 ti #видеокарты asus
Источник: techspot.com
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