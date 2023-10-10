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Core i9-14900K превосходит AMD Ryzen 7950X3D в игровых тестах
Такой вывод следует из утекшего в сеть слайда с внутренними тестами компании Intel, хотя разница составляет в среднем всего 2 процента

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 В сеть попал предполагаемый слайд с презентации Intel, на который наложен запрет публикации до 16 октября. На слайде показана относительная игровая производительность процессора Intel Core i9-14900K Raptor Lake Refresh для настольных ПК. На диаграмме, опубликованной HXL, сравнивается ожидаемый новый флагманский процессор Intel с мощным процессором Ryzen 9 7950X3D от AMD, являющимся одним из лучших процессоров, которые потребители могут купить в настоящее время. Как всегда, в случае с утечками, относиться к ним нужно с долей скептицизма, без проведения независимого тестирования.

 Если цифры, показанные на слайде на китайском языке, верны, то новый процессор Intel Core i9-14900K снимает корону игровой производительности у AMD. Однако разница довольно невелика для выбранной Intel подборки из 25 компьютерных игр. В среднем превышение над конкурентом AMD с технологией 3D V-Cache составляет 2%.

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 Следует отметить, что во все времена были игры, которые тяготеют к продукции того или иного производителя. В предполагаемой официальной сравнительной таблице следующие игры заметно лучше работают на AMD: Dota2, Fortnite, Cyberpunk 2077. С другой стороны процессор Intel Core i9-14900K имеет преимущество в CS:GO, Ashes of the Singularity, Total War: WARHAMMER, Starfield и Metro Exodus. Кроме того необходимо помнить, что если эти результаты подлинные, то они тщательно отобраны Intel, чтобы продемонстрировать свой процессор в лучшем свете.

 Что касается остальных 17 игр в списке, то, согласно этим данным, вряд ли имеет значение, играете ли вы в них на Core i9-14900K или Ryzen 9 7950X3D. Вероятно, будет сложно заметить разницу в игровой производительности, даже если две системы сравнивать напрямую. К таким играм относятся, например, Red Dead Redemption, Forza Horizon 5, AC Valhalla, Far Cry 6, CoD: MW2, GTA V и Hitman 3.

 Предполагается, что слайд Intel должен отражать производительность в равных условиях, когда обе системы используют одни и те же компоненты, насколько это возможно такие, как тип и объем ОЗУ, твердотельный накопитель и графический ускоритель, а также ОС и драйверы. Только тогда сравнение будет иметь какое-либо практическое значение. 

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 Согласно текущей информации, до официального запуска первых процессоров Intel Core Raptor Lake Refresh 14-го поколения осталась всего неделя. В последние дни количество различных утечек о грядущих чипах только возрастает, включая показатели тестов, упаковку, а также розничные цены.

#intel #процессоры #ryzen #процессоры amd #процессоры intel #raptor lake refresh #ryzen 9 7950x3d #core i9-14900k
Источник: tomshardware.com
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