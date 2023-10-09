Это произошло случайно при раскрытии документа об изменении упаковки процессоров

Документ «Уведомление об изменении продукта» служит частым источником информации о предстоящих изменениях в упаковке продукта или потенциальном прекращении его производства. В новом случае номер PCN «119696-00» служит уведомлением розничным торговцам, системным интеграторам и OEM-производителям, которые получают процессоры Intel в лотках, о том, что для этих лотков готовится обновление. Это изменение вызвано постоянными усилиями Intel по улучшению транспортных средств, методов доставки и упаковки, что привело к запланированному обновлению конструкции транспортировочных лотков.

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Intel объявила, что третья версия лотков для процессоров LGA-1700 начнет поставляться 25 октября. Однако партнеры Intel будут продолжать получать вторую версию до тех пор, пока Intel не исчерпает запас имеющихся лотков. Но настоящее значение этого уведомления об изменении заключается в другом.

В списке процессоров LGA-1700, которые можно транспортировать, можно найти процессоры Alder Lake и Raptor Lake, включая модели Core, Pentium и Celeron. Интересно то, что в этом списке также представлена полная линейка моделей Core 14-го поколения, о которых Intel ранее не рассказывала публике.

Список идеально соответствует предыдущим утечкам, исключая модели, которые не были упомянуты ранее, и включая все варианты моделей, идентифицированных как инженерные образцы. Более того, этот список теперь можно использовать для сравнения кодов S-Spec, которые, как ожидается, будут напечатаны непосредственно на розничных образцах процессоров.

Стоит отметить, что отсутствует только одна модель — Core i9-14900KS. Ожидается, что этот процессор не будет выпущен до начала 2024 года, поскольку Intel обычно требуется время для накопления достаточного количества предварительно собранных чипов для запуска модели с увеличенной частотой.

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Напомню, что Intel собирается выпустить новую серию процессоров ровно через неделю. Ритейлеры уже начали готовиться к этому выпуску, показав даже стоимость некоторых моделей.