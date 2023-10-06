Это первая модель белого цвета компании виз линейки видеокарт AMD предыдущего поколения

Среди 30 видеокарт ASRock серии Radeon RX 6000 на архитектуре RDNA2 только одна имеет белый дизайн — новая RX 6600 Challenger. Хотя компанией были представлены подобные разработки, такие как Taichi White и Steel Legend, они входили только в линейку RX 7000.

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Ранее данная модель была доступна только в черном цвете. Интересно, что обе видеокарты имеют идентичные характеристики: эталонные частоты AMD до 2491 МГц и скорость памяти 14 Гбит/с. Другие характеристики включают графический процессор Navi 23, оснащенный 1792 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6, соединенные 128-битной шиной.

Видеокарта имеет толщину два слота и оснащена одним 8-контактным разъемом питания, обеспечивающим достаточную мощность в соответствии со спецификациями AMD, которые требуют 132 Вт. Конструкция задней панели показывает, что печатная плата значительно меньше, чем система охлаждения с двумя вентиляторами, один из которых практически не обдувает печатную плату.

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Напомню, Radeon RX 6600 была первоначально представлена в октябре 2021 года, а это означает, что эта модель появится почти через два года после дебюта. Как видно, производители видеокарт не спешат отказываться от выпуска моделей предыдущего поколения, что связано с отсутствием в модельном ряду AMD RDNA 3 ускорителей начального уровня.