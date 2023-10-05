Причиной является обновление движка тем, который будет использоваться в MIUI 15

Компания Google наконец-то выпустила стабильное обновление Android 14 для телефонов Pixel, а также представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Пользователи других брендов, производящих смартфоны на платформе Android, теперь ждут соответствующих обновлений пользовательского интерфейса на базе Android 14. Xiaomi также работает над MIUI 15, выпуск которой ожидается в ноябре 2023 года.

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Как всегда, новый выпуск MIUI будет содержать множество новых функций и улучшений производительности. Тем не менее технологический гигант, возможно, также планирует отказаться от устаревших тем в своем новой версии оболочки.

Согласно сообщению ресурса Xiaomiui, Xiaomi рассматривает возможность удаления устаревших тем из MIUI 15. Это означает, что некоторые старые и популярные темы могут быть несовместимы с предстоящим обновлением программного обеспечения. Это связано с тем, что Xiaomi обновила свой движок тем до последней версии MIUI, которая, как утверждается, несовместима с устаревшими темами.

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Однако Xiaomiui отмечает, что вероятность того, что ваша любимая тема будет обновлена и станет совместимой с MIUI 15, все еще существует. Для этого пользователи могут отправить отзыв разработчику темы и попросить его обновить тему для нового пользовательского интерфейса.