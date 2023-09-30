Кроме того изображения раскрыли дизайн упаковки новых флагманов Intel

Компания Intel начала поставки своих процессоров Core i9-14900K и Core i9-14900KF Raptor Lake Refresh рецензентам и розничным продавцам, поэтому неудивительно, что изображения их упаковки появились в сети.

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Intel, очевидно, решила не заморачиваться с изобретением совершенно новой упаковки для своих флагманских предложений Raptor Lake Refresh, как это было в прошлом с Core i9-13900K/KS, Core i9-12900K/KS, Core i9-11900K и Core i9-9900K. Новые процессоры высшего класса Core i9-14900K и Core i9-14900KF поставляются в темно-синей коробке с пластиковым корпусом, напоминающим кремниевую пластину, с маркировкой i9 14th Gen и Intel Core Unlocked.

Процессор, который, вероятно, будет одним из лучших процессоров для игр, можно увидеть в окошке на боковой стороне упаковки с номером SRN48.

Одна вещь, которая отсутствует на изображениях коробок Core i9-14900K/KF, опубликованных до сих пор — это спецификации процессоров. Нам уже известно, что эти процессоры оснащены восемью высокопроизводительными ядрами с максимальной частотой в одноядерном режиме 6,0 ГГц, а также 16 энергоэффективными ядрами Gracemont, работающими с тактовой частотой 4,3 ГГц.

Все процессоры Intel Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh будут полностью совместимы с существующими материнскими платами с сокетом LGA1700 на базе чипсетов Intel 600 и Intel 700, оснащенными соответствующим BIOS и модулем регулирования напряжения, который может работать с этими процессорами.

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Ожидается, что Intel официально представит обновленные процессоры Core i9-14900K/KF, Core i7-14700K/KF и Core i5-14600K/KF с разблокированным множителем 17 октября 2023 года.