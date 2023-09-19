Пока новинки не достигают заявленных стандартом скоростей, но это должно стать реальностью уже в ближайшем будущем после окончательного утверждения спецификаций нового поколения беспроводного интерфейса

Сегодня Intel обновила список своей продукции двумя новыми сетевыми чипсетами: Wi-Fi 7 BE200 и Wi-Fi 7 BE202. Компания представила чипсеты на основе спецификации IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), несмотря на то, что стандарт все еще нуждается в окончательном утверждении. Стандарт Wi-Fi 7 обещает скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Чипсет Intel BE200 использует 2x2 потока TX/RX с полосами 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Однако, как показывает максимальная скорость адаптера 5 Гбит/с, реальные устройства могут изначально не достигать теоретической максимальной скорости. Различные материнские платы, такие как будущая Gigabyte Aorus Z790 Master X, уже планируют интегрировать эту технологию, показывая, что индустрия готовится к приходу Wi-Fi 7.

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Что делает Wi-Fi 7 особенно интересным, так это его высокая скорость и базовая технология, предназначенная для повышения эффективности. Такие функции, как многопользовательский режим с несколькими входами и несколькими выходами (MU-MIMO) и множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), которые были представлены в Wi-Fi 6 и 6E, являются обязательными в стандарте Wi-Fi 7. Эти технологии направлены на оптимизирование общей производительности беспроводных сетей, делая их более подходящими для задач с интенсивным использованием полосы пропускания, таких как дополненная реальность и виртуальная реальность. Хотя публикация полных сертификаций Wi-Fi 7, а значит и широкое распространение технологии не ожидается до 2024 года, стандарт станет важным шагом на пути счастливого беспроводного будущего.