Самая совершенная модель RTX 4090 от Asus будет отличаться высочайшей производительностью и системой охлаждения с жидким металлом

Asus собирается представить свою флагманскую видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 4090 на следующей неделе, 19 сентября. Графическая плата была анонсирована на выставке Computex, но компания лишь сообщила, что использует инновационную систему охлаждения с замкнутым контуром с жидкометаллическим теплообменником. Между тем этот продукт уже стал легендой, поскольку впервые в отрасли он почти покорил частоту графического процессора 4 ГГц.

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Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 является одной из самых загадочных видеокарт, представленных за последнее время. Известно, что она оснащена графическим процессором Nvidia AD102 и 24 ГБ памяти GDDR6X. Тем не менее Asus хранит молчание о тактовых частотах как графического процессора, так и памяти, вместо этого сосредоточившись на своей специальной печатной плате со сложным модулем регулирования напряжения и системе охлаждения с термоинтерфейсом Liquid Metal.

Как известно для успешного разгона требуется много энергии и мощная система охлаждения. Таким образом все производители видеокарт склонны использовать специальные печатные платы с мощными VRM и 360-мм системой жидкостного охлаждения. Что отличает видеокарту ROG Matrix RTX 4090, так это использование в ней специального ингредиента: жидкометаллического термоинтерфейсного материала (TIM), который улучшает передачу тепла от горячих компонентов к системе охлаждения. Хотя Asus не раскрывает конкретный тип используемого жидкометаллического вещества, такие материалы обычно состоят из галлия или его сплавов, известных своей исключительной теплопроводностью.

Однако использование жидкометаллических термоинтерфейсов сопряжено с определенными рисками и проблемами. Они являются электропроводящими, что может привести к короткому замыканию, если с ними не обращаться осторожно. Более того они могут вызывать коррозию определенных металлов, таких как алюминий. Несмотря на эти проблемы, Asus уже имеет опыт использования жидкометаллических TIM в ноутбуках в течение нескольких лет, что указывает на уверенность их применения в видеокартах.

В любом случае, уже известно, что Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 может работать с графическим процессором на частоте почти 4 ГГц при использовании жидкого азота, поэтому на следующей неделе мы узнаем, на что он способен при оснащении штатной системой охлаждения и Liquid Metal TIM.