Судя по характеристикам, новинка является урезанной версией Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm анонсировала Snapdragon 7s Gen 2 - новый 4-нм чипсет, который дебютирует в смартфоне Redmi Note 13 Pro. Напомню, что Qualcomm никогда не выпускала Snapdragon 7 Gen 2 или Snapdragon 7s Gen 1. Вместо этого она перешла со Snapdragon 7 Gen 1 на Snapdragon 7 Plus Gen 2. Возможно, Snapdragon 7s Gen 2 находится ближе к Snapdragon 7 Gen 1, чем Snapdragon 7 Plus Gen 2, хотя компания еще не обнародовала все подробности о своем последнем чипсете серии Snapdragon 7.

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На данный момент Qualcomm сообщила, что Snapdragon 7s Gen 2 имеет восемь процессорных ядер, поровну разделенных на энергоэффективные и производительные. Таким образом, чипсет соответствует Snapdragon 7 Gen 1 и ему не хватает производительного ядра, как у Snapdragon 7 Plus Gen 2. Аналогичным образом, Qualcomm не раскрыла используемый графический процессор.

Кроме того Snapdragon 7s Gen 2 имеет более медленный модем Snapdragon X62, чем другие чипсеты серии Snapdragon 7, а также систему Qualcomm FastConnect 6700. Также Snapdragon 7s Gen 2 использует версию Bluetooth 5.2 вместо Bluetooth 5.3 и более старую технологию зарядки QuickCharge 4+. Новый чипсет серии Snapdragon 7 имеет более слабый процессор сигналов Spectra Image (ISP), который может поддерживать одиночную камеру с разрешением до 48 МП, две камеры разрешением 32 МП и 16 МП или три камеры разрешением по 16 МП. Что характерно, Qualcomm позиционирует Snapdragon 7s Gen 2 ниже Snapdragon 7 Gen 1 в своем ассортименте продуктов. Теперь чипсеты Qualcomm серии Snapdragon 7 имеют следующие номера:

Snapdragon 7s Gen 2 — SM7435-AB;

Snapdragon 7 Gen 1 — SM7450-AB;

Snapdragon 7 Plus Gen 2 — SM7475-AB.