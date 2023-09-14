Раскрыты дата запуска, характеристики дисплея и дизайн смартфонов Redmi Note 13 Pro

Бренд Redmi подтвердил, что серия Note 13 будет анонсирована в сентябре, и теперь стало известно, что оба Pro устройства (Note 13 Pro / 13 Pro Plus) будут оснащены глянцевым дисплеем с защитой глаз второго поколения и разрешением 1,5K.

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Сообщается, что в новом экране использованы новейшие флагманские люминесцентные материалы с максимальной яркостью 1800 нит, поддержкой высокочастотного ШИМ-регулирования с частотой 1920 Гц и постоянного затемнения высокой яркости для защиты глаз.

Кроме того Redmi Note 13 Pro получил тройной сертификат защиты глаз TUV Rheinland, что является подтверждением его способности снижать напряжение и усталость глаз.

Redmi уже поделилась постерами обоих смартфонов, дав нам хорошее представление о том, как они выглядят. Старшая модель Redmi Note 13 Pro Plus получит изогнутый экран, а у обычного Pro дисплей будет плоский. Оба телефона, скорее всего, будут иметь AMOLED дисплеи со встроенными в экран датчиками отпечатков пальцев.

Модель Pro Plus также имеет имитацию натуральной кожи с выступающими отдельными объективами камер, а модель Pro имеет стеклянную заднюю панель с другим расположением камер и вспышки, которые также располагаются в выступающем из панели блоке. Оба смартфона будут оснащены основной камерой с разрешением 200 Мп, но только Pro Plus получит оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Аналогичным образом подтверждено, что Redmi Note 13 Pro Plus будет работать на однокристальной системе MediaTek Dimensity 7200 Ultra, получит аккумулятор емкостью 5120 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. С другой стороны Redmi Note 13 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 1, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

Xiaomi подтвердила, что серия смартфонов Redmi Note 13 будет запущена в Китае 21 сентября. В сообщении говорится, что предварительный заказ устройств уже открыт на основных платформах электронной торговли Китая.