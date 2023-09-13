Такую информацию раскрывает веб-сайт SiSoftware

Предстоящая платформа Threadripper следующего поколения, несомненно, уже находится на завершающей стадии разработки. В сети уже появилось множество утечек, демонстрирующих новейшую платформу AMD High-End Desktop (HEDT), основанную на архитектуре Zen4. В совокупности эти утечки подтверждают, что грядущая серия процессоров будет представлять собой существенное обновление по сравнению с серией Threadripper 5000 на базе архитектуры Zen3.

Эти изменения будут связаны не только с изменениями архитектуры. Платформа полностью перейдет на использование стандартов и интерфейсов последнего поколения, которые включают поддержку памяти DDR5 и шины PCIe Gen5. Кроме того новые процессоры будут использовать другой сокет, который впервые появится в серии материнских плат TRX50.

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В сети появлялись уже как минимум две системы рабочих станций, использующие эти процессоры: рабочая станция HP Z6 G5 и система Dell Precision 7875. Последняя, в частности, появилась на веб-сайте тестов SiSoftware, демонстрируя две конфигурации с различными чипами. Одна из них может похвастаться 96-ядерным процессором Threadripper PRO 7995WX, флагманской моделью с тактовой частотой 5,1 ГГц, а другая процессором Threadripper PRO 7975WX, который, как теперь подтверждено, имеет 32 ядра.

Однако, похоже, что существует несоответствие в показаниях программного обеспечения тактовой частоты Threadripper PRO 7975WX. Тем не менее предполагается, что процессор может иметь базовую тактовую частоту 4 ГГц, что немного ниже, чем у Threadripper PRO 7955WX, который предлагает 16 ядер с частотой 4,5 ГГц. Что касается кэша, то по слухам, процессор имеет 32 МБ кэш-памяти L2 и 4x32 МБ кэш-памяти L3.

Значения TDP, вероятно, также неточны, поскольку новая платформа Zen4 HEDT, как ожидается, потребует 350 Вт мощности. Однако процессоры с меньшим количеством ядер могут иметь немного меньшие требования к энергопотреблению, но не меньше, чем пользовательские модели, ориентированные на игры, например Ryzen 9 7950X.

По слухам в линейку войдут четыре модели с числом ядер от 16 до 96. Стоит отметить, что не все они пока фигурируют в утечках, это позволяет предположить эксклюзивность некоторых моделей для OEM-производителей. Тем не менее благодаря конфигурациям, предлагающим максимум 96 ядер, AMD готова удовлетворить широкий спектр потребностей рынка, возможно, даже больше, чем настольные процессоры серии Ryzen 7000.

Что касается даты выпуска, ходят слухи, что AMD планирует представить Threadripper следующего поколения в четвертом квартале текущего года.