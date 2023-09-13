Компания зарегистрировала в Евразийской экономической комиссии четыре модели RX 7600 XT с 10 и 12 ГБ памяти

PowerColor зарегистрировала значительное количество моделей видеокарт серии AMD Radeon RX 7000 в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Это всегда является хорошим источником информации перед запуском. Об этом сообщил надежный инсайдер harukaze5719. Самыми интересными новыми моделями в этой утечке являются видеокарты Radeon RX 7600 XT, представленные в вариантах Hellhound и Fighter. Возможно это ранний намек на то, что AMD готовит различные версии существующих графических карт RDNA 3. Напомню, что Скотт Херкельман, старший вице-президент AMD, заявил в прошлом месяце, что новые модели в серии RX 7000 не находятся в разработке. Уже выпущенный графический ускоритель Radeon RX 7600 8 ГБ является единственной моделью текущего поколения в игровом сегменте нижнего уровня.

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Техническая информация не входит в документы EEC, поэтому можно только предполагать выбор графического процессора Navi 3x для этих видеокарт. VideoCardz поставил под сомнение несколько необычный объем памяти в 10 ГБ и 12 ГБ видеопамяти. Возможно видеокарты используют графические процессоры Navi 33 с необычными 96-битными и 80-битными конфигурациями памяти, хотя это кажется нелогичным, поскольку это приведет к более низкой пропускной способности памяти по сравнению с RX 7600. Существующая версия графического процессора Navi 33 ограничена 128-битным интерфейсом памяти. В качестве альтернативы также можно предположить о существовании сильно урезанного графического процессора Navi 32, который поддерживает 192/160-битную память. Модель AMD Radeon RX 6750 Golden Rabbit Edition (GRE) также находится в регистрационном списке PowerColor. Кроме того компания похоже готовит пару белых карт Radeon RX 7800 XT и 7700 XT в версии SAKURA.

Ниже представлен список четырех видеокарт Radeon RX 7600 XT Hellhound и Fighter готовящихся к выходу компанией PowrColor:

PowerColor RX 7600 XT Hellhound OC 12 ГБ (RX7600XT 12G-L/OC);

PowerColor RX 7600 XT Fighter OC 12 ГБ (RX7600XT 12G-F);

PowerColor RX 7600 XT Hellhound OC 10 ГБ (RX7600XT 10G-L/OC);

PowerColor RX 7600 XT Fighter OC 10 ГБ (RX7600XT 10G-F).