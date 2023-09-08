Стоит сказать, что это китайская компания, которая продают свою продукцию только на отечественном рынке, и приобрести её модели в других регионах можно лишь на различных электронных торговых площадках

Китайский производитель видеокарт, компания Vastarmor официально представила свои версии графических карт на GPU AMD Navi 32: RX 7800 XT Alloy и RX 7700 XT Alloy Pro. Эти карты имеют идентичный внешний дизайн и отличаются только конфигурацией графического процессора и памяти.

И Radeon RX 7800 XT Alloy, и Radeon RX 7700 XT Alloy Pro оснащены производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами, занимают на материнской плате 2,5 слота и имеют габариты: 32,8 см х 13,2 см х 5,3 см. Обе модели имеют небольшой заводской разгон, что теоретически может привести к более высокому энергопотреблению по сравнению с эталонными спецификациями мощности в 263 Вт и 245 Вт для моделей RX 7800 XT и RX 7700 XT соответственно, а также незначительному повышению производительности.

реклама

Тактовые частоты для карт Vastarmor составляют: 1784/2276/2600 МГц (базовая/игровая/ускоренная) для RX 7700 XT и 1624/2254/2565 МГц для RX 7800 XT. Как видно, разгон составляет примерно 5–6% по сравнению со спецификациями AMD.

Напомню, что RX 7800 XT Alloy включает 3840 потоковых процессоров и 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине, тогда как младшая RX 7700 XT использует слегка урезанный чип с 3540 потоковыми процессорами и 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине. Также обе модели оснащаются 64 МБ кэша Infinity Cache.

Что касается требований к питанию, то карты имеют по два 8-контактных разъема, и компания Vastarmor рекомендует для каждой карты блок питания мощностью не менее 700 Вт. За вывод изображения на дисплей отвечают разъемы DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1.

Карты не выделяются с точки зрения технических характеристик, но у них есть одна уникальная особенность в дизайне вентиляторов. В системе охлаждения используются по три вентилятора диаметром 100, 90 и 100 мм, но с характерной особенностью. В сами вентиляторы встроены небольшие RGB-светодиоды. Во время вращения вентиляторов, геймеры могут видеть завораживающее зрелище из светящихся RGB колец, создающих гипнотический эффект.

Как уже упоминалось, карты Vastarmor доступны только в Китае. Цены на видеокарты значительно превышают рекомендованные AMD и составляют 3999 юаней (545 долларов США) за RX 7700XT и 4499 юаней (612 долларов США) за RX 7800 XT.