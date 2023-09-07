Пока это стало реальностью в Новой Зеландии и у только одного розничного продавца

Первой ласточкой стал ритейлер из Новой Зеландии. Карты Radeon RX 7800XT и RX 7700XT от AMD только что были выпущены, и похоже, что у некоторых продавцов скопилось достаточно моделей GeForce RTX 4070, с которыми они были бы рады расстаться.

реклама

Видеокарта GALAX RTX 4070 OC X2 не является моделью премиум-класса, а скорее наиболее близка к тому, чтобы компания предлагала её по рекомендованной розничной цене. Эта модель с двумя вентиляторами сегодня получила снижение стоимости до 999 новозеландских долларов с учетом налогов, что немного дешевле, чем стоит Radeon RX 7800XT в том же магазине.

По сообщению пользователя ресурса Videocardz.com, цена была снижена всего за час до выпуска карты Radeon RX 7800 XT. Самые дешевые модели стоят около 1018,99 долларов, что примерно соответствует цене некоторых карт премиум-класса Radeon RX 7700 XT.

Ни один из других крупных розничных продавцов не изменил цены на RTX 4070, а это означает, что предложение данного магазина является исключением и не отражает тенденции мирового рынка. Кроме того в Новой Зеландии и Австралии цены при выходе новинок обычно выше.

Тем не менее ожидается, что в какой-то момент цена карты NVIDIA будет скорректирована, как это произошло с RTX 4060 TI 16 ГБ. Как обычно всё будет зависеть от предпочтений покупателей, которые своим кошельком проголосуют за ту или иную модель графической карты.