Компания сообщила в своем анонсе, что смартфоны станут шедеврами

После многочисленных утечек и спекуляций компания Xiaomi сегодня официально подтвердила дату запуска следующих смартфонов серии T: Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Как всегда, Xiaomi пока не раскрыла слишком много подробностей о серии Xiaomi 13T. Вместо этого просто заявила, что серия является шедевром.

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Как и ожидалось, Xiaomi проведет мероприятие для серии Xiaomi 13T 26 сентября в 12:00 по всемирному времени. Таким образом, инсайдер @yabhishekhd был прав в отношении связанной с ним утечки, о которой рассказывалось раньше. Также Xiaomi подтвердила, что серия смартфонов Xiaomi 13T будет оснащена камерами, настроенными совместно с компанией Leica, хотя они могут отличаться на смартфонах Xiaomi 13T по всему миру.

Судя по прошлым презентациям, Xiaomi также представит другие устройства на своем следующем глобальном мероприятии. Хотя компания пока не намекала на выпуск каких-либо других продуктов, вероятными кандидатами для анонса являются Smart Band 8 и Smart Band 8 Pro. Что касается Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, то в различных утечках уже раскрыты полные характеристики устройства, а также европейские цены.