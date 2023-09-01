Данный графический ускоритель продается только в Китае, а её дизайн выполнен в стиле игры Party Animals

Компания Sapphire China выпустила специальную версию своей видеокарты Radeon RX 7600, вдохновленную предстоящей игрой Party Animals. В игре представлены милые и пушистые существа, сражающиеся друг с другом в различных режимах. Выход игры состоится 20 сентября.

реклама

Карта основана на графическом процессоре Navi 33, который имеет 2048 ядер и 8 ГБ памяти GDDR6. Эта карта не является монстром производительности, но она легко справляется с такими играми, как Party Animals. Минимальные требования игры включают GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580 с 4 ГБ памяти, поэтому RX 7600 имеет большой запас мощности

Новинка имеет индивидуальный дизайн с логотипом Party Animals, оранжевым кожухом и задней панелью. Она также имеет более высокую тактовую частоту, чем эталонная модель - 2355 МГц в игровом режиме и 2755 МГц в режиме ускорения, что соответствует разгону на 4–5%.

Цена карты в Китае составляет 2199 юаней (около 303 доллара США), но в настоящее время ее нет в наличии. Такую же стоимость имеет модель RX 7600 PULSE, на дизайне которой основано издание Party Animals. Преимущество покупки карты Party Animals заключается в том, что она поставляется с бесплатной копией игры и специальным скином для Немо, персонажа игры. Недостатком является то, что карту нельзя купить за пределами Китая, по крайней мере, на данный момент.