В список входят модели от RTX 5050 до RTX 5090 Ti

Прежде чем углубляться в данные EEC, важно уточнить, что AFOX не имеет статуса официального партнера NVIDIA. Этот факт становится очевидным, если учесть, что AFOX даже не придерживается рекомендаций NVIDIA относительно упаковки продуктов, что, пожалуй, является самым простым способом отличить официальных партнеров от компаний второго эшелона. Вместо этого AFOX функционирует как одна из нескольких азиатских компаний, которые используют видеокарты, поставляемые OEM, добавляя к ним свой бренд.

Это говорит о том, что AFOX, скорее всего, не обладает прямой информацией о дорожных картах NVIDIA. Однако это не помешало ей подготовиться к выпуску графических процессоров следующего поколения. Недавно компания представила широкий спектр возможных моделей в серии GeForce RTX 50, включая такие названия, как RTX 5090 Ti, RTX 5080 и даже RTX 5050. Важно уточнить, что это не указывает на скорый запуск новых видеокарт. Это означает активную работу AFOX по подаче заявок в регулирующий орган ЕЭК, если NVIDIA решит выпустить такие графические процессоры в будущем.

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Стоит отметить, что это не первый случай, когда AFOX представляет в ЕЭК многочисленные модели своих видеокарт. Похожий случай произошел в 2020 году, когда российская компания, аффилированная с AFOX, разместила информацию о Radeon RX 5950 и других моделях без участия самой AFOX. Таким образом, это сообщение не подтверждает планы AFOX на сто процентов.

Таким образом следует сказать, что на данный момент AFOX точно не знает ничего о серии RTX 50. Кроме того NVIDIA никогда не принимает окончательного решения по поводу названия будущих графических карт, поэтому относиться в серьез к данной информации пока рано.