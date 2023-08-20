Кроме того она окончательно перейдет на новый тип оперативной памяти DDR5

Хотя инсайдер предупреждает, что сообщения не были полностью проверены, источник ранее раскрыл конфиденциальную информацию, которая оказалась верной. Последняя серия твитов TLC (@leaf_hobby) предполагает, что платформа Intel LGA-1851 будет поддерживаться до 2026 года, что говорит о планах компании выпустить как минимум три серии процессоров, при условии придерживания своего годового цикла. Однако стоит отметить, что это может не обязательно подразумевать новую архитектуру, о чем свидетельствует грядущее обновление Raptor Lake Refresh.

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В настоящее время в сеть попадала информация только об образцах Arrow lake-S ES1/ES2 с 6 производительными и 8 эффективными ядрами. Эти процессоры могут использовать другой дизайн, более мощный вариант с 8 производительными и 16 эффективными ядрами, которые ожидаются для следующей серии Intel Core 9 для настольных ПК. TLC предполагает, что процессор Core i5 следующего поколения (потенциально названный Ultra 5 160) может включать 8 Performance-ядер, то есть на 2 ядра больше, чем серия Core i5-13600/14600. Также инсайдер подтверждает недавний слух об увеличении кэш-памяти L2 для P-ядер Arrow Lake-S до 3 МБ на ядро. Остается неподтвержденным использование кэш-памяти L4.

TLC (@leaf_hobby) ранее поделился тем, что считалось спецификациями чипсета Intel Z890, изначально предназначенного для платформы Meteor Lake-S. Однако впоследствии эти серии настольных компьютеров были отменены, что отложило и выпуск Z890 до следующего года. Ожидается, что флагманский чипсет Z890 предложит 20 линий PCIe Gen5, из которых 16 предназначены для графического процессора и 4 для системы хранения, что является улучшением по сравнению с существующим ограничением в 16 линий для процессоров LGA-1700.

До сих пор во всех утечках, связанных с платформой LGA-1851, не упоминалась поддержка памяти DDR4. Это согласуется с информацией от @momomo_us, которая утверждает, что новая платформа Intel полностью перейдет на новый стандарт памяти DDR5:

В том же сообщении также говорится, что Intel Arrow Lake-S не следует ожидать до второй половины 2024 года. Весьма вероятно, что Raptor Lake Refresh останется основной настольной платформой Intel в обозримом будущем.