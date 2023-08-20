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Хотя инсайдер предупреждает, что сообщения не были полностью проверены, источник ранее раскрыл конфиденциальную информацию, которая оказалась верной. Последняя серия твитов TLC (@leaf_hobby) предполагает, что платформа Intel LGA-1851 будет поддерживаться до 2026 года, что говорит о планах компании выпустить как минимум три серии процессоров, при условии придерживания своего годового цикла. Однако стоит отметить, что это может не обязательно подразумевать новую архитектуру, о чем свидетельствует грядущее обновление Raptor Lake Refresh.
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В настоящее время в сеть попадала информация только об образцах Arrow lake-S ES1/ES2 с 6 производительными и 8 эффективными ядрами. Эти процессоры могут использовать другой дизайн, более мощный вариант с 8 производительными и 16 эффективными ядрами, которые ожидаются для следующей серии Intel Core 9 для настольных ПК. TLC предполагает, что процессор Core i5 следующего поколения (потенциально названный Ultra 5 160) может включать 8 Performance-ядер, то есть на 2 ядра больше, чем серия Core i5-13600/14600. Также инсайдер подтверждает недавний слух об увеличении кэш-памяти L2 для P-ядер Arrow Lake-S до 3 МБ на ядро. Остается неподтвержденным использование кэш-памяти L4.
TLC (@leaf_hobby) ранее поделился тем, что считалось спецификациями чипсета Intel Z890, изначально предназначенного для платформы Meteor Lake-S. Однако впоследствии эти серии настольных компьютеров были отменены, что отложило и выпуск Z890 до следующего года. Ожидается, что флагманский чипсет Z890 предложит 20 линий PCIe Gen5, из которых 16 предназначены для графического процессора и 4 для системы хранения, что является улучшением по сравнению с существующим ограничением в 16 линий для процессоров LGA-1700.
До сих пор во всех утечках, связанных с платформой LGA-1851, не упоминалась поддержка памяти DDR4. Это согласуется с информацией от @momomo_us, которая утверждает, что новая платформа Intel полностью перейдет на новый стандарт памяти DDR5:
В том же сообщении также говорится, что Intel Arrow Lake-S не следует ожидать до второй половины 2024 года. Весьма вероятно, что Raptor Lake Refresh останется основной настольной платформой Intel в обозримом будущем.