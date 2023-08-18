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Игровая консоль Lenovo Legion Go будет работать на APU AMD Ryzen Z1
Windows Report сообщил новую эксклюзивную информацию о портативном устройстве Lenovo Legion Go

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 Первоначальные изображения нового игрового устройства, которое некоторое время было предметом спекуляций, уже были обнародованы в СМИ. Несмотря на эксперименты с многочисленными прототипами портативных устройств, Lenovo так и не выпустила официально игровой продукт, который можно было бы считать портативным устройством высокого класса. Однако с появлением консолей Steam Deck от Valve и ASUS ROG Ally, призванных значительно повысить привлекательность таких гаджетов среди геймеров, Lenovo заняла более активную позицию в этом сегменте рынка.

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 Lenovo явно не собирается уступать этот сегмент рынка своим конкурентам, а стремится установить свое собственное присутствие. Интересно, что портативная консоль Legion Go также будет оснащена APU Ryzen Z1, процессором, который, похоже, больше не является эксклюзивным для систем ASUS ROG Ally. Следует отметить, что пока не ясно, получит ли система процессор Z1 Extreme или будет довольствоваться только младшей моделью Z1, которая является гораздо более слабым гибридным процессором.

 Недавнее видео от Windows Report демонстрирует рендеры и дополнительные сведения об устройстве. Некоторые из этих рендеров безошибочно показывают наличие чипа Z1 в консоли. Этот конкретный процессор AMD Phoenix с архитектурой Zen4 и графическим процессором RDNA3 имеет возможность регулировки напряжения, что позволяет APU работать в режимах с низким энергопотреблением. Такая энергоэффективность важна для портативного устройства и отражает одно из его основных преимуществ.

 Портативная консоль Lenovo Go должна стать больше, чем просто соперником систем ROG Ally и Steam Deck. Её можно сравнить с гибридом, в котором используются элементы обоих устройств и есть функция, также представленная в Nintendo Switch. Хотя устройство включает в себя APU Ryzen Z1, оно также имеет сенсорные панели, аналогичные тем, что есть на Steam Deck. Более того, контроллеры можно отсоединить от консоли, что характерно для Switch. Кроме того, консоль может похвастаться 8-дюймовым экраном, что отличает ее от аналогов.

 Примечательно, что контроллеры устройства имеют задние кнопки и колесико прокрутки мыши. Также есть специальный переключатель для режима FPS.

 Параллельно Lenovo разрабатывает новый продукт для серии Legion — очки дополненной реальности Legion. Они будут доступны вместе с Legion Go, что говорит о больших амбициях Lenovo по дальнейшему повышению производительности и потенциальному улучшению игрового процесса. Очки дополненной реальности очень похожи на очки T1, анонсированные в прошлом году.

 Точная дата запуска портативной игровой консоли от Lenovo пока остается неизвестной. Однако тот факт, что официальные рендеры уже были переданы некоторым партнерам, указывает на скорый официальный анонс и последующий выход устройства в продажу.

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Источник: videocardz.com
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