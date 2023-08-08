Кроме того, в том же магазине можно приобрести младшего представителя линейки - Arc A310 за 300 долларов

Похоже, что видеокарта Intel Arc A580 реально существует. Например, одна из них появилась на сайте AliExpress. Кто-то пытается продать этот редкий графический процессор более чем за 330 долларов. На момент написания было доступно для покупки более 20 единиц.

Ситуация с давно анонсированной на бумаге настольной видеокартой Intel Arc A580 накаляется. Об этой модели почти год не было конкретной информации, но несколько недель назад появилось несколько предполагаемых тестов, а на прошлой неделе появился еще один набор тестов Geekbench.

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Intel впервые анонсировала графическую карту Arc A580 для настольных ПК вместе с уже известными моделями, такими как Arc A380, A750 и A770, в сентябре прошлого года. Некоторые пользователи, возможно, рассматривали Arc A580 как выгодный для себя вариант в линейке Arc, но цены на Arc A750 и A770 падают настолько сильно, что возникает вопрос, по какой минимальной цене Arc A580 может стать успешным приобретением в 2023 году. Есть большие сомнения, что цена в 336 долларов перекочует на розничный рынок, когда карта выйдет в полноценную продажу. Arc A580 не вызовет всплеск интереса, если она будет стоить, например, 150 долларов, поскольку Arc A750 уже можно купить за 200 долларов.

Основные характеристики Arc A580 показаны выше. Карта Arc A580 работает медленнее, чем его старшие братья, но небольшой разгон может подправить это, если кулер, с которым она поставляется, достаточно эффективен. С её более низким TDP есть шанс, что мы увидим карты меньшего размера от партнеров Intel, если будет выпущена Arc A580.

Стоит также сказать, что в списке AilExpress также есть Arc A310, которая не упоминался Intel в день запуска Arc в прошлом году. Разочаровывает то, что в розничном списке нет реальных изображений ускорителя, поскольку карты Arc A310 могут иметь небольшой форм-фактор. Вероятно, она ошибочно указана с объемом памяти 8 ГБ, и должна в реальности получить не более 4 ГБ. Цена Arc A310, указанная на AliExpress, также вызывает много вопросов, так как 300 долларов - это грабёж за видеокарту с её характеристиками.