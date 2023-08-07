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Kioxia анонсировала SSD емкостью 30 ТБ с интерфейсом PCIe 5.0 x4
Новые твердотельные накопители компании имеют не только множество вариантов объема памяти, но и выпущены в форм-факторах E3.S и U.2

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 В понедельник Kioxia представила одно из первых в отрасли семейств твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и емкостью до 30,72 ТБ. Линейка твердотельных накопителей CD8P предназначена для смешанного использования и рабочих нагрузок с интенсивным чтением данных и обладает всеми функциями надежности, которые можно ожидать от твердотельных накопителей центра обработки данных, предназначенных для работы в режиме 24/7.

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 Однопортовые твердотельные накопители Kioxia CD8P выпускаются в форм-факторах E3.S и U.2 и предлагают широкий диапазон емкостей, начиная с 1,6 ТБ и заканчивая 30,72 ТБ. Что касается производительности, производитель указывает скорость последовательного чтения до 12000 МБ/с, скорость последовательной записи до 5500 МБ/с, до 2000000 случайных операций чтения 4K IOPS и до 400000 случайных операций записи 4K IOPS.

 В новых твердотельных накопителях CD8P используется запатентованная Kioxia платформа, состоящая из собственного контроллера, совместимого с NVM 2.0, микропрограммы и 112-слойной памяти BICS 5 3D TLC NAND, которая поддерживает защиту флэш-памяти 7-го поколения компании от сбоев для обеспечения надежного хранения данных, защиты от потери питания и комплексную защиту данных. В дополнение к обычным моделям CD8P, Kioxia также предложит модели, поддерживающие функции Sanitize Instant Erase (SIE) и Self-Encrypting Drive (SED).

 Следует отметить, что Kioxia будет предлагать твердотельные накопители CD8P в двух конфигурациях: CD8P-V для смешанных рабочих нагрузок будет иметь емкость 1,6 ТБ, 3,2 ТБ, 6,4 ТБ и 12,8 ТБ, тогда как CD8P-R для приложений с интенсивным чтением будет предлагаться емкостью 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ, 15,36 ТБ и 30,72 ТБ.

 Хотя Kioxia представила свои новые твердотельные накопители CD8P, она не раскрывает, когда эти диски будут доступны.

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#ssd #твердотельные накопители #pcie 5.0 #kioxia #pcie 5.0 x4 #ssd kioxia
Источник: tomshardware.com
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