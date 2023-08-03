В сети появилась информация с предполагаемыми характеристиками новой бюджетной видеокарты Radeon RX 7500

Год назад появились сообщения, что Radeon RX 7500 XT может получить 20 вычислительных блоков (CU), узкую 96-битную шину и 6 ГБ локальной памяти. Информация поступила благодаря каналу RedGamingTech, который позже сообщил, что RX 7500 может получить две версии с 28 CU и 8 или 6 ГБ памяти за 229 и 199 долларов США. Теперь инсайдер All_The_Watts подтвердил спецификации, предоставленные RedGamingTech, а также обнародовал TDP и указал цену грядущего бюджетного графического ускорителя.

Согласно информации All_The_Watts, RX 7500 действительно имеет 28 CU, 8 ГБ памяти со скоростью 16 Гбит/с и ограничение TBP в 135 Вт. Если сравнить предполагаемые характеристики RX 7500 с его предшественником в лице RX 6500 XT, можно видеть некоторые значительные улучшения.

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Начать можно с того, что RX 7500 якобы имеет 28 CU на архитектуре RDNA 3 против 16 CU на архитектуре RDNA 2 у RX 6500 XT. Точно так же слухи о 96-битной шине на RX 7500 и 8 ГБ видеопамяти также показывают значительные улучшения, чем мизерные 64-битная шина и 4 ГБ видеопамяти у RX 6500 XT.

Что касается стоимости, то All_The_Watts прогнозирует рекомендованную производителем розничную цену RX 7500 в 219 долларов США. Это ниже, чем предыдущая утечка с ценой 229 долларов США. Тем не менее 219 долларов США также не выглядят привлекательно, учитывая характеристики графической карты.

Например, новую RX 6600 можно найти всего за 200 долларов США на Newegg. Важно помнить, что RX 7600 превосходит RX 6650 XT только с небольшим отрывом. Таким образом RX 7500, которая должна быть явно медленнее, чем RX 7600, может быть недостаточно привлекательным предложением по сравнению с RX 6600 по текущим ценам.

В целом, RX 7500 является продуктом начального уровня, как и его предшественник. Если появившиеся спецификации и рекомендованная производителем розничная цена окажутся правдой, новинка может оказаться в затруднительном положении при сравнении со старыми картами RDNA 2.