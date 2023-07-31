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Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
Это стало известно благодаря публикации новых фотографий гигантского кулера, который должен быть был использован на GeForce RTX 4090 Ti

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 Прототип четырехслотовой системы охлаждения Nvidia для не выпущенной видеокарты GeForce RTX 4090 Ti или GeForce RTX Titan в последние месяцы произвел настоящий фурор среди энтузиастов отчасти из-за необычного монтажа печатной платы и из-за ее размера. Но у кулера есть ещё одна интересная особенность - внутри него находится третий вентилятор, который еще больше повышает его производительность.

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 @Harukaze5719 нашел больше фотографий новейшей системы охлаждения GeForce RTX 40-й серии, опубликованных Hayaka, владельцем кулера, который когда-то хотел продать его за 120000 долларов. На этот раз Hayaka разобрал систему охлаждения и обнаружил, что в дополнение к двум большим вентиляторам внутри есть небольшой вентилятор, предназначенный для создания дополнительного воздушного потока. Также выяснилось, что система охлаждения имеет 22 тепловые трубки для эффективного распределения тепла, рассеиваемого графическим процессором AD102, а также его модулем регулирования напряжения.

 Расположение печатной платы, 22 тепловые трубки и три вентилятора указывают на то, что прототип должен был обеспечить максимально возможную производительность при максимально возможной мощности ускорителя.

 Между тем интересная вещь в текущем прототипе заключается в том, что он имеет только один разъем питания 12VHPWR, который может обеспечивать мощность до 600 Вт, поэтому такой большой кулер может быть излишним для видеокарты.

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Источник: tomshardware.com
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