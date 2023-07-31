Это стало известно благодаря публикации новых фотографий гигантского кулера, который должен быть был использован на GeForce RTX 4090 Ti

Прототип четырехслотовой системы охлаждения Nvidia для не выпущенной видеокарты GeForce RTX 4090 Ti или GeForce RTX Titan в последние месяцы произвел настоящий фурор среди энтузиастов отчасти из-за необычного монтажа печатной платы и из-за ее размера. Но у кулера есть ещё одна интересная особенность - внутри него находится третий вентилятор, который еще больше повышает его производительность.

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@Harukaze5719 нашел больше фотографий новейшей системы охлаждения GeForce RTX 40-й серии, опубликованных Hayaka, владельцем кулера, который когда-то хотел продать его за 120000 долларов. На этот раз Hayaka разобрал систему охлаждения и обнаружил, что в дополнение к двум большим вентиляторам внутри есть небольшой вентилятор, предназначенный для создания дополнительного воздушного потока. Также выяснилось, что система охлаждения имеет 22 тепловые трубки для эффективного распределения тепла, рассеиваемого графическим процессором AD102, а также его модулем регулирования напряжения.

Расположение печатной платы, 22 тепловые трубки и три вентилятора указывают на то, что прототип должен был обеспечить максимально возможную производительность при максимально возможной мощности ускорителя.

Между тем интересная вещь в текущем прототипе заключается в том, что он имеет только один разъем питания 12VHPWR, который может обеспечивать мощность до 600 Вт, поэтому такой большой кулер может быть излишним для видеокарты.