На этот раз приобрести готовый компьютер сновинкой от AMD могут игроки из Австралии

Недавнего в Германии была выпущена готовая игровая система с новейшей графической картой AMD Radeon RX 7900 GRE. Теперь подобную систему представила в Австралии компания PLE, вошедшая в избранную группу партнеров AMD. Австралийская версия предлагает больше аппаратных опций по сравнению с немецкой версией, что дает игрокам возможность выбирать предпочитаемый ЦП, материнскую плату и память.

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Система комплектуется графической картой эталонного дизайна AMD, которую XFX поставляет всем системным интеграторам. Это та же модель карты, которую получили китайские обозреватели, что дает геймерам некоторое представление о ее производительности.

Что касается ценообразования, то полная стоимость системы будет во многом зависеть от индивидуального выбора игроками других компонентов. Однако сам графический ускоритель как минимум на 100 австралийских долларов (66 долларов США) дороже, чем самый дешевый вариант RTX 4070. Это соответствует ожиданиям, поскольку рекомендованная производителем розничная цена RX 7900 GRE составляет 649 долларов, что немного выше стартовой цены RTX 4070 в 599 долларов.

Напомню, что Radeon RX 7900 GRE оснащена графическим процессором Navi 31 XL с 80 вычислительными блоками и 16 ГБ памяти GDDR6. Эта модель является первой на базе Navi 31 с TDP ниже 300 Вт (официально сообщается о 260 Вт). AMD не делала никаких публичных заявлений относительно этой модели, за исключением ее презентации в Китае, где карта будет запущена исключительно на розничном рынке.

В настоящее время AMD Radeon RX 7900 GRE доступна исключительно через системных интеграторов для геймеров за пределами Китая. На данный момент только три партнера подтвердили, что они предложат эту модель пользователям. Единственная карта, доступная для геймеров за пределами Китая — это версия от XFX с эталонным дизайном AMD.