Видеокарта имеет яркое оригинальное оформление в теме игры Party Animals

В последнее время среди пользователей и производителей компьютерного оборудования набирает популярность оформления устройств в теме различных игр, аниме сериалов и многого другого. Вот и компания Sapphire решила отличиться, выпустив интересную в плане оформления видеокарту среднего уровня от AMD.

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На ChinaJoy 2023 компания AMD продемонстрировала новую ограниченную версию видеокарты среднего класса Radeon RX 7600. Хотя неясно, выйдет ли карта когда-либо за пределы Китая, она привносит новизну в экосистему ПК и, в частности, на рынок графических ускорителей, которой не хватает стане одноликих моделей.

На игровой желтой карте изображен Party Animals, и на карте даже есть эксклюзивный скин для персонажа-компаньона Party Animals, под именем Немо. Это освежающий дизайн в море комбинаций черного, белого и красного цветов, доступных на массовом потребительском рынке.

Party Animals — это игра на основе движка Unity, поэтому не стоит удивляться выбору модели видеокарты. Продавать RX 7900 XT в данной тематике было бы напрасной затей для производителя, как и покупать для неё такой ускоритель для покупателя.

Пользователи, решившие выбрать эту специальную карту получат дополнительный бонус в виде бесплатного кода для Party Animals и эксклюзивного скина для персонажа по имени Немо. Пока нет информации о стоимости видеокарты и целевых рынков, на которых будет продаваться данная модель, так как компания Sapphire еще не разместила информацию о карте на своем официальном сайте или в магазине. Также нет данных о технических характеристиках новинки, а точнее информации о наличии заводского разгона.