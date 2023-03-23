Прошивка и модификации консоли теперь обойдётся пользователям менее чем в 2$

Взлом Nintendo Switch с самого релиза консоли остаётся серьёзной темой для обсуждения во всём комьюнити гибридной консоли. Некоторые пользователи оправдывают модификацию консоли и установку неофициальной прошивки высокими ценами на игры компании, другие категорически отвергают возможность перехода "на тёмную сторону".

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Нужно отметить, что большая часть ревизий Nintendo Switch неуязвима для программного взлома и прошивается исключительно с помощью установки дополнительного мод-чипа на плату консоли. В связи с этим Nintendo пристально контролировала рынок продажи чипов, а производители небольшого количества вариантов (Hwfly, SX Core) завышали цену на свою продукцию. Таким образом, для большинства игроков выгода от "чиповки" консоли сходила на нет в связи с высокой стоимостью самих чипов и их установки (в России цена за такую операцию достигала 15-20 тыс. руб.).

В феврале этого года ситуация круто изменилась. В сети заговорили о новом аналоге дорогих чипов на базе FPGA. Вместо этого для установки предлагался дешёвый двухъядерный микроконтроллер от Raspberry Foundation на базе ARM Cortex-M, который использовал уязвимость в Secure Zone консолей Mariko-ревизии. Через некоторое время Picofly начал появляться на Taobao, однако никакой внятной инструкции по его установке и эксплуатации в интернете не было.

Сейчас, в марте, проект воскрес и код для чипа был дописан. Соответствующие предложения появились на Aliexpress и других маркетплейсах, а цена чипов составляет менее 250 рублей. Picofly базируется на RP 2040 Zero, бюджетном универсальном микроконтроллере, что фактически не даёт Nintendo юридических оснований для того, чтобы требовать удаления продукта из продажи.

Picofly работает аналогично SX Modchips или HWFly. Чип используется для обхода защиты процессора Switch и позволяет попасть в глубокое рекавери, откуда в свою очередь можно запускать ПО более глубокого уровня, такое как Hekate. Hekate, в свою очередь, даёт возможность загружать и запускать Atmosphere, Linux и другие ОС и прошивки.

Долгое время с помощью Picofly можно было запускать только Linux: единственная прошивка для чипа, опубликованная Rehius, одним из постоянных пользователей форума GBATemp, в начале марта, не поддерживала загрузку Atmosphere. Его позиция заключалась в том, что кастомизация и перепрошивка устройства не должна позволять пиратство. Однако в конечном итоге прошивка была успешно декомпилирована и Rehius был вынужден выпустить патч, который поддерживает Atmosphere.

Почему же разработкой прошивки для мод-чипа не занялись сами продавцы устройства? Дело в том, что Nintendo крайне беспокойно относятся к любому распространению нарушающей лицензионное соглашение продукции. Так, в 2022 году за пиратство игр для Nintendo Switch, разработку и распространение устройств, позволяющих взламывать приставки, был осуждён житель Доминиканской Республики Гэри Баузер. Суд признал его виновным и приговорил к более чем трём годам тюремного заключения. Кроме того, решение суда обязало Баузера выплатить Nintendo 14,5 млн долларов в качестве компенсации. Представители Nintendo выразили свою благодарность правительству США за оказанную помощь в задержании Баузера и публично заявили, что пиратство игр компании впредь будет преследоваться.

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С релизом Picofly стоит ожидать резкого снижения цен и на чипы-конкуренты. Тем не менее, надолго ли задержится на рынке решение, непонятно. Остаётся очевидным, что такое положение вещей меньше всего устроит боссов из Nintendo. Компания продолжает активную борьбу с пиратством на своих консолях, принимая агрессивные решения по закрытию даже малоизвестных сайтов, где пользователи могут загружать пиратские игры.