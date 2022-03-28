Возможно, изображения связаны с ранними планами разработчиков

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Специалист по сбору данных в Elden Ring обнаружил 128 неиспользуемых иконок с высококачественными изображениями, спрятанными в файлах игры. Пользователь Twitter JesterPatches опубликовал изображения значков, изображающих различных диких животных и врагов, найденных во внутренних файлах Elden Ring. Кроме того, у каждого NPC есть две иконки, одна размытая, а другая детализированная, и JesterPatches считает, что это указывает на то, что разработчики из FromSoftware когда-то планировали включить в игру полноценный бестиарий.

Если бы это было так, игроки, возможно, могли бы отметить, с какими врагами они уже столкнулись, или, может быть, даже как-то найти их на карте (что-то вроде Pokedex в Elden Ring). Однако нет ничего, что явно указывало бы на такие планы, поэтому идея бестиария на данный момент — это всего лишь домыслы фанатов.

Игры FromSoftware всегда были известны своими слоями секретов, а потому фанаты изучают такие игры, как Dark Souls или Bloodborne, в течение многих лет после их выпуска.

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Elden Ring, вероятно, не будет исключением, поскольку, несмотря на то, что он был выпущен более месяца назад и имел невероятный успех по всему миру, фанаты все еще находят некоторые довольно странные секреты, включая пару модного нижнего белья и скрытую стену, которая открывается только после 50 ударов.