Несмотря на интуитивность в использовании и удобство приложений от Nintendo, зачастую они крайне ограничены функционально. Так, лишь в вышедшем на днях обновлении 2.0.0 для мобильного приложения Nintendo Switch Online, доступном пользователям одноименной подписки, появилась функция просмотра друзей, находящихся в сети, изменять свой онлайн-статус и просматривать свой френд-код. Раннее такие возможности были доступны только с консоли Nintendo Switch.
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Согласно данным с App Store и Google Play, обновление также затронуло дизайн приложения и внесло ряд малозначительных изменений во внутренний интерфейс.
Само приложение было запущено ещё в 2017 году и позиционировалось как единственный способ использовать голосовой чат в онлайн-играх на консолях Nintendo, однако, в отличие от Xbox Live или PlayStation Plus, предлагало гораздо меньший функционал. Новое обновление возможно улучшит невысокий рейтинг приложения: на данный момент оно имеет всего 2,9 из 5 звезд в App Store и 3,7 из 5 звезд в Google Play Store.
Стоит также заметить, что обновление коснулось и сервиса наград Nintendo Switch Online. Теперь он включает ряд новых «миссий и наград», позволяющих игрокам тратить полученные за использование консоли очки на цифровые и физические награды.