В понедельник, когда цена биткоина составляла около $16 500, Эдвард Сноуден заявил в Twitter:
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"впервые за долгое время я чувствую желание вернуться на рынок".
Однако бывший агент АНБ и ЦРУ умерил этот энтузиазм, предупредив, что "могут возникнуть новые проблемы".
Цена биткоина восстановилась в течение нескольких часов после его твита, поднявшись на 4% за последние 24 часа.
"Впереди еще много проблем, но впервые за долгое время я начинаю чувствовать зуд, и желание вернуться" - написал Сноуден в своем твиттере.
После четырех дней неразберихи вокруг банкротства и сомнительной торговли биржи FTX и компании Alameda Research, которую также комментировал Сноуден, возможен ли краткосрочный отскок?
Последние прогнозы Эдварда Сноудена относительно цены биткоина
Сноуден добавил к своему твиту график, показывающий его последние прогнозы цен, незадолго до того, как цена биткоина достигла самого низкого уровня в своей истории.
13 марта 2020 года - в печально известный день, когда цена биткойна упала до $3 782 - Сноуден написал в Твиттере:
Впервые за долгое время мне захотелось купить биткоин. В этом падении было слишком много паники и слишком мало причин.
Его предсказания оказались точными, поскольку в мае 2021 года биткоин достиг 65 000 долларов, а в ноябре - 69 000 долларов, что стало его историческим максимумом.
Сноуден считает, что худшее в крипто-зиме уже позади, и что, если не будет дальнейших "проблем" - возможно, бокового движения и консолидации - сейчас самое подходящее время для покупки биткоина.
Он добавил следующий комментарий в своем обычном стиле: "Это не финансовый совет, и я понятия не имею, что я делаю".
Однако Эдвард Сноуден давно наблюдает за криптовалютным сектором и даже участвовал в церемонии основания специализированной криптовалюты Zcash в 2016 году.
На этой неделе Эдвард Сноуден также написал несколько постов в Твиттере:
- И они называют меня преступником" (в ответ на ложь и удаленные твиты Сэма Бэнкмана-Фрида) ;
- Разрешить биржам хранить депозиты клиентов - плохая идея" (незадолго до того, как было продемонстрировано банкротство биржи FTX и слухи об этом появились на Crypto.com);
- Белый дом налагает санкции и арестовывает детей за разработку инструментов защиты конфиденциальности, в то время как регуляторы спокойно общались с преступниками, которые только что ограбили 5 миллионов человек. Разница? Воры были крупными политическими донорами. (со ссылкой на Tornado Cash и Гэри Генслера)
С момента своего исторического максимума цена биткоина упала до $15 500 9 ноября, что представляет собой коррекцию почти на 80%.