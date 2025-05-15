Инициатива направлена на перераспределение ресурсов и подготовку специалистов, необходимых для технологического развития страны.

С 2026 года в России могут серьёзно ограничить платный приём в высшие учебные заведения. Государственная дума уже одобрила соответствующий законопроект в первом чтении. Основная цель законопроекта — не просто сократить количество студентов на популярных направлениях вроде юриспруденции и экономики, а нацелить образовательную систему на подготовку кадров для технологического развития страны.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в начале года обратился к президенту с предложением пересмотреть модель платного набора в вузы. Он отметил, что большинство студентов на коммерческой основе учатся на юристов, экономистов и управленцев, в то время как инженерные и технические специальности испытывают острый кадровый голод.

Речь не идёт о запрете, а скорее о перераспределении. Государство хочет направить ресурсы и стимулы туда, где они действительно нужны — в сферу высоких технологий, инженерии, производства.

Законопроект предлагает изменить статью 54 федерального закона «Об образовании», позволяя правительству вводить ограничения на количество мест по платному приёму. Ввод в действие намечен на сентябрь 2026 года.

Однако правительство в своём отзыве настояло, что поправки следует внести и в статью 101 — та регулирует обучение за счёт физических и юридических лиц. Также потребуется установить чёткие критерии и механизмы.

Сенатор Лилия Гумерова, одна из авторов законопроекта, привела наглядную статистику. Например, на юриспруденции сейчас 27 тысяч бюджетников и 267 тысяч платников. По экономике — 25 тыс. на бюджете и 161 тыс. на платной основе. То есть, платников в разы больше.

Законопроект поддержали 379 депутатов. Но первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева считает, что квотирование не решит коренных проблем образования. По её словам, оно скорее "отберёт мечту" у многих школьников поступить в вуз, чем поможет.

С другой стороны, сторонники инициативы, в том числе и Вячеслав Володин, подчеркивают: задача не сократить количество студентов, а повысить качество образования и сбалансировать рынок труда. Сейчас, по данным Госдумы, 56% студентов учатся платно, и из них почти половина — на экономических и юридических направлениях.

Борис Илюхин из РАНХиГС считает, что проблема не решится одним законом — нужно всерьёз заниматься популяризацией инженерных профессий, поднимать престиж учительства, улучшать преподавание точных наук в школах.

Павел Новгородов, ректор Новосибирского госуниверситета экономики и управления, поддерживает идею регулирования, но подчёркивает: без комплексного подхода, включая коррекцию трудового рынка, эффекта не будет. Если человек хочет быть юристом — он им станет, даже если придётся искать обходные пути.

Он также отметил, что вузы, ориентированные на зарабатывание, а не на качество, действительно нуждаются в контроле. Но ограничения, по его мнению, должны вводиться точечно, после анализа эффективности конкретного учреждения.

Проректор РУДН Наталья Чеснокова добавила, что снижение числа договорных мест может сказаться на доступности образования — особенно для тех, кто не проходит на бюджет. Возможен рост стоимости обучения, пересмотр финансовых моделей вузов.