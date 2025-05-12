Nissan объявил о новом сокращении 11 000 сотрудников на фоне рекордных убытков и падения продаж. Общее число уволенных достигнет 20 000 человек — почти 15% штата.

Японский автопроизводитель Nissan готовится к очередному массовому сокращению персонала. Источники телеканала NHK сообщают, что компания намерена уволить дополнительно 11 тысяч сотрудников. Это значит, что общее количество сокращённых превысит 20 тысяч человек — почти 15% всей рабочей силы автоконцерна. Ранее, в прошлом году, Nissan уже объявлял о планах сократить 9 тысяч работников. Тогда причиной стало ухудшение финансового положения компании и падение продаж.

Финансовые итоги 2024 года обещают стать для Nissan рекордно убыточными. Как сообщает NHK, прогнозируемый чистый убыток компании может достигнуть 750 миллиардов иен (около 5 миллиардов долларов США). Такая ситуация вынудила руководство предпринять жёсткие меры: помимо увольнений, в прошлом году было решено сократить глобальные производственные мощности на 20%.

Источники указывают, что решение о новых сокращениях связано с более резким падением объёмов продаж, чем предполагалось ранее. Это не просто временный спад — спрос на автомобили Nissan снижается системно. На фоне усиления конкуренции со стороны других автопроизводителей, особенно в электромобильном сегменте, позиции бренда становятся всё более уязвимыми. В компании признают, что текущая ситуация требует немедленного пересмотра стратегии и бизнес-модели.