Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и профильных структур оперативных и решительных действий по устранению последствий масштабного разлива мазута. Особое внимание уделено защите экологии и минимизации ущерба для прибрежных регионов, затронутых катастрофой. Главная задача – как можно скорее восстановить природный баланс и предотвратить дальнейшее распространение загрязнений.

Всё началось с аварий танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В воду выплеснулось 9,2 тысячи тонн мазута, испортив побережья Крыма и Краснодарского края. Этот случай стал настоящим испытанием для природы и экологической безопасности всего региона.

Владимир Путин тут же отреагировал: правительству и специальной комиссии приказано не сидеть сложа руки, а немедленно заняться устранением последствий. Главный акцент сделан на взаимодействии с регионами, которые приняли на себя основной удар, и на выполнении всех запланированных работ.

«Комиссия должна работать не для галочки, а для реального результат, – напомнил президент. – Важно сохранить Причерноморье для людей и природы».

Едва успели затихнуть первые новости, как на место прибыли волонтеры. Они день и ночь, не жалея сил, очищали берега от мазута. Их самоотверженность не осталась незамеченной – президент лично выразил благодарность. А местные власти, со своей стороны, организовали сбор загрязнений и меры по предотвращению их дальнейшего распространения.

Во главе правительственной комиссии стоит вице-премьер Виталий Савельев. Ему поручено вернуть региону прежнюю красоту. Задачи не из легких: нужно восстановить баланс экосистемы, минимизировать ущерб и разработать механизмы защиты от новых утечек.

«Все это критически важно, ведь туристический сезон не за горами, – отметил Михаил Мишустин. – Экосистему нужно поднимать с колен как можно быстрее».