Европе грозят новые экономические трудности из-за антироссийских санкций. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупреждает о серьёзных последствиях для энергорынка региона, включая рост цен и снижение поставок нефти. Политик подчеркнул, что ограничительные меры затрудняют сотрудничество и усложняют жизнь европейцам.

Поставки нефти в Центральную Европу могут уменьшиться из-за новых санкций США против энергетического сектора России. Это сократит переработку нефти, вызовет рост спроса и цен. По словам Петера Сийярто, главы МИД Венгрии, новые ограничения сильно ударили по региону.

Санкции затронули компанию «Газпром нефть», которая отвечает за поставки в Сербию. Это может привести к снижению объёмов сырья. Пострадает производство бензина и дизтоплива, что усугубит ситуацию на энергорынке. Рост спроса на фоне снижения мощностей уже влияет на цены, подчеркнул Сийярто.

Венгрия хочет обсудить ситуацию с партнёрами, чтобы смягчить последствия. В приоритете — удержание цен и защита населения. Новые санкции раскритиковали в США и Европе. Джо Байден отметил возможный негатив для американской экономики.

10 января США ввели крупнейшие санкции против российских нефтяных компаний. В списке «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние структуры. Также ограничения коснулись более 180 танкеров.