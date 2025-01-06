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Разгон М
В Минске опровергли информацию о том, что Лукашенко извинялся перед Зеленским в начале конфликта
Белорусская сторона опровергла утверждения Владимира Зеленского о том, что Александр Лукашенко приносил ему извинения в первые дни вооружённого конфликта. Пресс-секретарь президента Белоруссии заявила, что такого разговора в предложенном контексте не было, подчеркнув, что страна не видит оснований для извинений.

Разговор между Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским стал горячей темой для обсуждений в СМИ. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт внесла ясность, опровергнув слова Зеленского о том, что Лукашенко якобы приносил извинения в начале конфликта в 2022 году.

По словам Эйсмонт, толчком к этому разговору стал эмоциональный порыв младшего сына Лукашенко, Николая. Он, видимо, не удержался и набрал номер Зеленского, который сохранился в его телефоне.

Эйсмонт в интервью для РБК чётко дала понять: никаких извинений от Лукашенко не было. Более того, по её словам, это исключено, ведь именно Украина первой ввела санкции против Белоруссии. Обогнала всех, даже США.

«Извиняться? За что? Это Украина нас под санкции подвела, а не мы их», — подчеркнула она.

А вот Зеленский в разговоре с американским блогером Лексом Фридманом заявил другое. Якобы в феврале 2022 года Лукашенко позвонил ему и начал оправдываться за ракетные обстрелы, которые, как утверждается, шли с белорусской территории. Более того, Лукашенко якобы советовал избегать войны с Россией.

Эйсмонт отметила, что Лукашенко использовал тот разговор как шанс призвать к миру. Он выразил уверенность, что конфликт — это результат политики Зеленского, который, по его мнению, слушает не свой народ, а западных кураторов.

«Если бы Зеленский руководствовался интересами своей страны, войны можно было бы избежать», — сказала Эйсмонт.

Сам Лукашенко однажды подтвердил: этот разговор состоялся благодаря личным связям. Номер Зеленского у его сына Николая оказался через депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который когда-то сотрудничал с Лукашенко.

К слову, в 2023 году Лукашенко вновь заявил, что напрямую связаться с Зеленским не может. Но номер украинского президента всегда в кармане у его сына Николая.

#сша #зеленский #лукашенко
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