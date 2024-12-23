В 2004 году пропал журналист Максим Максимов, известный разоблачениями коррупции. Спустя 20 лет бывший полковник Михаил Смирнов признался в его убийстве, раскрыв детали преступления.

В июне 2004 года журналист Максим Максимов, который вел расследования о коррупции в правоохранительных органах, исчез бесследно. Главным подозреваемым долгие годы оставался отставной полковник Михаил Смирнов, но доказательств его вины не было. Всё изменилось в декабре 2024 года, когда Смирнов признался в убийстве.

Максимов прославился материалами о взяточничестве в органах власти. Его статья о коррупции на таможне, видимо, стала для него последней. Журналист собрал данные, опубликовал разоблачение — и вскоре исчез, оставив больше вопросов, чем ответов.

Михаил Смирнов, бывший замначальника отдела по борьбе с коррупцией, десятилетиями отрицал любую причастность. Но 18 декабря 2024 года он раскрыл правду. По его словам, Максимова заманили в дом на Фурштатской улице, где ему устроили западню. В преступлении участвовали Андрей Пятов, Меликсетов и Мещеров.

«Сначала оглушили металлической трубой, потом задушили шнурком, подвесив к шведской стенке», — рассказал Смирнов. Тело увезли служебной машиной и спрятали в лесополосе под Белоостровом.

Мотивы убийства оказались связаны с материалами Максимова, где он раскрыл провокации Смирнова против таможенников. «Я пытался убедить его, что не замешан, но не получилось. Тогда решил убить», — сказал Смирнов следствию. Это стало последней точкой в их давнем конфликте.

Смирнова арестовали в мае 2024 года. На тот момент ему было 60. Его обвиняли не только в убийстве журналиста, но и в других преступлениях. По информации СМИ, он выполнял приказы криминального авторитета Колесникова, который скрывался за границей.