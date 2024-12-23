Для НАТО, усиление обороны становится задачей первостепенной важности. Генеральный секретарь Марк Рютте сделал акцент на том, что для долгосрочной безопасности необходимо увеличить оборонные бюджеты и расширить производство вооружений.
На саммите в Вильнюсе летом 2023 года страны НАТО договорились о минимальной планке оборонных затрат — 2% от ВВП. Но к концу 2024 года этот порог преодолели лишь 23 из 32 участников альянса. Рютте отметил, что этого мало, и если меры не будут приняты, НАТО может столкнуться с серьёзными трудностями.
Он подчеркнул, что лучше готовиться заранее, чем потом разгребать последствия. По его словам, альянсу жизненно важно усилить силы сдерживания и быть готовым к любым сценариям.
Рютте также заявил, что текущих объёмов производства оружия недостаточно для долгосрочной стратегии НАТО. Если не вложиться в расширение мощностей сейчас, через несколько лет альянс может оказаться в уязвимой позиции.
Он предупредил, что дефицит ресурсов в будущем может создать угрозу для общей безопасности и оставит НАТО без эффективных инструментов защиты.
Москва продолжает утверждать, что не видит причин для конфликта с НАТО. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападений на европейские государства, а разговоры о "российской угрозе" — лишь часть западной пропаганды.
Однако замглавы МИД Александр Грушко отметил, что альянс активно готовится к возможной конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что Москва готова обеспечить свою безопасность в любой ситуации.
Избранный президент США Дональд Трамп намерен усилить давление на союзников, чтобы те повысили оборонные расходы. По слухам, он может предложить поднять минимальную планку до 5% ВВП. Однако эксперты считают, что реальная цифра окажется ближе к 3–3,5%.
Вашингтон, в свою очередь, предлагает выгодные торговые условия для тех, кто выполнит эти требования. Рютте заявил, что НАТО готово к обсуждению таких условий, если они действительно окажутся справедливыми.