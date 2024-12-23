Генсек Марк Рютте призывает увеличить военные бюджеты и производство вооружений, предупреждая о возможных угрозах. США намерены поднять минимальный порог расходов союзников, а Россия заявляет об отсутствии причин для конфликта, называя угрозу вымышленной.

Для НАТО, усиление обороны становится задачей первостепенной важности. Генеральный секретарь Марк Рютте сделал акцент на том, что для долгосрочной безопасности необходимо увеличить оборонные бюджеты и расширить производство вооружений.

На саммите в Вильнюсе летом 2023 года страны НАТО договорились о минимальной планке оборонных затрат — 2% от ВВП. Но к концу 2024 года этот порог преодолели лишь 23 из 32 участников альянса. Рютте отметил, что этого мало, и если меры не будут приняты, НАТО может столкнуться с серьёзными трудностями.

Он подчеркнул, что лучше готовиться заранее, чем потом разгребать последствия. По его словам, альянсу жизненно важно усилить силы сдерживания и быть готовым к любым сценариям.

Рютте также заявил, что текущих объёмов производства оружия недостаточно для долгосрочной стратегии НАТО. Если не вложиться в расширение мощностей сейчас, через несколько лет альянс может оказаться в уязвимой позиции.

Он предупредил, что дефицит ресурсов в будущем может создать угрозу для общей безопасности и оставит НАТО без эффективных инструментов защиты.

Москва продолжает утверждать, что не видит причин для конфликта с НАТО. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападений на европейские государства, а разговоры о "российской угрозе" — лишь часть западной пропаганды.

Однако замглавы МИД Александр Грушко отметил, что альянс активно готовится к возможной конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что Москва готова обеспечить свою безопасность в любой ситуации.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен усилить давление на союзников, чтобы те повысили оборонные расходы. По слухам, он может предложить поднять минимальную планку до 5% ВВП. Однако эксперты считают, что реальная цифра окажется ближе к 3–3,5%.

Вашингтон, в свою очередь, предлагает выгодные торговые условия для тех, кто выполнит эти требования. Рютте заявил, что НАТО готово к обсуждению таких условий, если они действительно окажутся справедливыми.