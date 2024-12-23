Главная тема переговоров – транзит газа через Украину, контракт по которому истекает 1 января. Украина уже объявила о прекращении поставок, что может спровоцировать энергетический кризис в Европе.

В Москву приехал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его визит стал значимым событием на фоне нынешних энергетических и политических бурь. В Кремле он провёл переговоры с Владимиром Путиным, что подтвердил журналист ВГТРК Павел Зарубин. Кремль тоже не остался в стороне и выложил официальные кадры встречи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как водится, подробностей не раскрыл. Однако предположил, что ключевой вопрос на повестке – транзит газа через Украину. Контракт между «Газпромом» и Украиной истекает 1 января, а это может стать началом большой энергетической завязки.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заранее заявил, что транзит газа прекратится с 7 утра того же дня. Киев продлевать контракт не собирается, и это может больно ударить по тем, кто завязан на поставки через украинский трубопровод.

О значении поездки словацкого премьера ещё до её начала говорил сербский лидер Александр Вучич. По его словам, Словакия оказалась в сложнейшей ситуации из-за угрозы прекращения поставок газа через Украину. Этим и продиктован визит Фицо.