Абхазия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом: длительные отключения света вынудили республику обратиться к России за помощью. Основная причина – снижение выработки на Ингурской ГЭС из-за низкого уровня воды. Кроме того, республика испытывает финансовые трудности.

Временный президент Абхазии обратился к России с просьбой помочь с электроэнергией. В республике дела совсем плохи: света нет по 9–11 часов в сутки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил, что Москва готова выручить соседей.

И.о. президента Бадра Гунба заявил, что такие длительные отключения ставят под угрозу не только комфорт, но и жизнь людей – детей, стариков и всех, кто особенно уязвим.

Основной источник энергии для Абхазии – Ингурская ГЭС. Объект, расположенный на границе с Грузией, работает в режиме «пополам»: 60% энергии уходит Грузии, 40% – Абхазии. Однако в декабре уровень воды в водохранилище упал до критической отметки, и станция едва выдавала электричество три часа в сутки. Это вынудило республику обратиться за поддержкой к России.

Еще в октябре абхазские власти обратились к Москве с просьбой о социальном перетоке электроэнергии на 2025 год. И.о. министра энергетики Джансух Нанба уточнил, что речь идет о помощи на сумму 1,4 миллиарда рублей – этих средств хватило бы на три месяца. Однако ответа на запрос пока нет. В то же время поставки из России осуществляются на основе предоплаты, а действующий контракт истекает уже в конце года.

Финансовая ситуация в республике тоже оставляет желать лучшего. Учителям, врачам и силовикам задерживают зарплаты. И.о. премьера Валерий Бганба попросил у Михаила Мишустина возобновить выплаты, чтобы хоть как-то облегчить жизнь бюджетникам. Россия рассматривает этот вопрос, но пока Абхазия выкручивается сама, выделив из своих резервов 230 миллионов рублей на самые неотложные нужды.