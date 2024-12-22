Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
В отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте в Петербурге произошел взрыв
В Санкт-Петербурге на Среднеохтинском проспекте произошёл взрыв в отделении Сбербанка. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Параллельно в Московской области и Петербурге зафиксированы другие инциденты с пиротехникой и поджогами. Ведётся расследование, власти заверяют, что ситуация под контролем.

На Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка. Инцидент произошёл в помещении Сбербанка, что подтвердил глава районной администрации Андрей Хорт через свой телеграм-канал.

Взрыв раздался в субботу в отделении по адресу: Среднеохтинский проспект, 10. Хорт сообщил, что на месте работают оперативные службы и заверил: пострадавших нет.

По данным телеграм-канала Mash, взрывное устройство, вероятно, было заложено в зоне с банкоматами. Некоторые эксперты предполагают, что причиной взрыва мог стать газ, закачанный в банкомат.

Схожие происшествия произошли и в Московской области. Телеграм-канал Shot сообщил о запуске фейерверков в самых неподходящих местах: МФЦ в Отрадном, торговом центре "Гелиос" в Королёве и отделении "Почты России" в Химках.

Особенно отличился местный житель Королёва. Сначала он поджёг пиротехнику в торговом центре на проспекте Космонавтов, вызвав густой дым. Затем он отправился в отдел полиции, где повторил свой фокус. Сотрудники МВД вовремя задержали его и предотвратили дальнейшие действия.

А в Петербурге отличились две пенсионерки. Они попытались поджечь патрульный автомобиль возле отдела полиции в Выборгском районе. По информации "Фонтанки", дамы получали инструкции от куратора по телефону.

Во всех описанных случаях ведутся расследования. Правоохранительные органы проверяют версии о возможной координации действий нарушителей. Власти заверяют, что ситуация находится под контролем, а все причастные понесут ответственность.

#сбербанк #взрыв #петербург
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован обновлённый список устройств Xiaomi, Redmi и Poco с поддержкой Android 16
1
Россия готовит новую сетецентрическую систему ПВО, объединяя С-400 с «Байкал-1М» и «Поляна-Д4М1»
1
Самый крупный грузовой корабль водоизмещением 400 000 тонн использует энергию ветра
+
Средства спутниковой разведки не способны отследить момент пуска «Орешника»
+
Патент Samsung может свидетельствовать о возвращении смартфонов Galaxy с изогнутыми сторонами
+
Ремонт "Северного потока" обойдется в 633 миллиона евро
2
В Северодвинске в цеха "Севмаша" устанавливают оборудование для строительства АПЛ пятого поколения
+
Вышла стабильная версия Android Auto 13.4 с новым дизайном
2
Самый необычный узкий двигатель Volkswagen VR6 завершил свой путь
2
В Киеве подтвердили обсуждение Европой отправки миротворцев на территорию Украины
+
В РФ стартует реализация проекта по строительству кольцевой автодороги вокруг Азовского моря
+
Ещё один клиент Tesla подтвердил показатели эффективности электрических грузовиков Semi
+
Зеленский и Путин сообщили об окончательном решении по транзиту российского газа через Украину
1
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Киеву
2
Xiaomi, OPPO, Realme и другие производители начали гонку в области ëмких аккумуляторов для телефонов
2
После установки iOS 18.2 чипы iPhone 15 Pro/Max перестали справляться с нагрузками
+
RTX 5090 стоит на 1200 евро дороже RTX 5080
4
Атмосфера ближайшей к нам экзопланеты ставит под сомнение теории о формировании планет
+
В Киеве прогремели четыре мощных взрыва, яркое зарево в городе сняли на видео
2
Армия России утром нанесла групповой удар по чувствительным целям в Киеве
2

Популярные статьи

Окологоночные новости и слухи декабря
1
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
82
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
16
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
5
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
7
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
1

Сейчас обсуждают

salexa
01:38
ясен пень + хохлов в рабство лет 150(что бы отрабатывали)
Ремонт "Северного потока" обойдется в 633 миллиона евро
linux4ever
01:36
Опять зарплату от госдепа ждать до 3 недели января 😭
Начался шатдаун - в США парализована работа правительства
linux4ever
01:34
Срали они на LL сегмент.
Песков заявил, что Москва даст ответ на просьбу Абхазии о поставках электроэнергии
Zeb_Joker
01:32
Автор, топовые чипы сейчас - это именно Hynix M-Die второй ревизии. Все топовые комплекты на 48Гб именно на них, а самые скоростные модули (8200+) ТОЛЬКО на них. Как можно этого не знать?
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Дмитрий
01:14
Каждый год одно и то же
Начался шатдаун - в США парализована работа правительства
Белый Орёл
01:10
За то мы знаем, что Кияница уже кладëт кирпичами, а не вовсе он #нефанат :D :D :D
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
Белый Орёл
01:05
Бот совсем не умный, ты тут уже шестые сутки откровенно брешишь. От твоей брехни правда не перестанет быть правдой
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Белый Орёл
01:02
Правильно! Ты разбираться в процессорах не хочешь, но уже шестые сутки тут подгораешь
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Александр Кияница
00:58
Я не знаю что там у вас за жуть, и почему в вашем представлении мира остаться должен только либо интел либо амд. У вас очень странные представления. Уверяю правительству США нужны оба, и оба будут жит...
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
Александр Кияница
00:54
Ну это ваше видение - имеете право. А я ситуацию по другому вижу. Ты просто как человек говно - забежал посрать, тебе сказать по существу нечего, а насрать очень хочется.
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем