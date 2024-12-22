На Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка. Инцидент произошёл в помещении Сбербанка, что подтвердил глава районной администрации Андрей Хорт через свой телеграм-канал.
Взрыв раздался в субботу в отделении по адресу: Среднеохтинский проспект, 10. Хорт сообщил, что на месте работают оперативные службы и заверил: пострадавших нет.
По данным телеграм-канала Mash, взрывное устройство, вероятно, было заложено в зоне с банкоматами. Некоторые эксперты предполагают, что причиной взрыва мог стать газ, закачанный в банкомат.
Схожие происшествия произошли и в Московской области. Телеграм-канал Shot сообщил о запуске фейерверков в самых неподходящих местах: МФЦ в Отрадном, торговом центре "Гелиос" в Королёве и отделении "Почты России" в Химках.
Особенно отличился местный житель Королёва. Сначала он поджёг пиротехнику в торговом центре на проспекте Космонавтов, вызвав густой дым. Затем он отправился в отдел полиции, где повторил свой фокус. Сотрудники МВД вовремя задержали его и предотвратили дальнейшие действия.
А в Петербурге отличились две пенсионерки. Они попытались поджечь патрульный автомобиль возле отдела полиции в Выборгском районе. По информации "Фонтанки", дамы получали инструкции от куратора по телефону.
Во всех описанных случаях ведутся расследования. Правоохранительные органы проверяют версии о возможной координации действий нарушителей. Власти заверяют, что ситуация находится под контролем, а все причастные понесут ответственность.