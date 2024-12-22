В Санкт-Петербурге на Среднеохтинском проспекте произошёл взрыв в отделении Сбербанка. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Параллельно в Московской области и Петербурге зафиксированы другие инциденты с пиротехникой и поджогами. Ведётся расследование, власти заверяют, что ситуация под контролем.

На Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка. Инцидент произошёл в помещении Сбербанка, что подтвердил глава районной администрации Андрей Хорт через свой телеграм-канал.

Взрыв раздался в субботу в отделении по адресу: Среднеохтинский проспект, 10. Хорт сообщил, что на месте работают оперативные службы и заверил: пострадавших нет.

По данным телеграм-канала Mash, взрывное устройство, вероятно, было заложено в зоне с банкоматами. Некоторые эксперты предполагают, что причиной взрыва мог стать газ, закачанный в банкомат.

Схожие происшествия произошли и в Московской области. Телеграм-канал Shot сообщил о запуске фейерверков в самых неподходящих местах: МФЦ в Отрадном, торговом центре "Гелиос" в Королёве и отделении "Почты России" в Химках.

Особенно отличился местный житель Королёва. Сначала он поджёг пиротехнику в торговом центре на проспекте Космонавтов, вызвав густой дым. Затем он отправился в отдел полиции, где повторил свой фокус. Сотрудники МВД вовремя задержали его и предотвратили дальнейшие действия.

А в Петербурге отличились две пенсионерки. Они попытались поджечь патрульный автомобиль возле отдела полиции в Выборгском районе. По информации "Фонтанки", дамы получали инструкции от куратора по телефону.

Во всех описанных случаях ведутся расследования. Правоохранительные органы проверяют версии о возможной координации действий нарушителей. Власти заверяют, что ситуация находится под контролем, а все причастные понесут ответственность.