В Керченском проливе после шторма два танкера сели на мель, что привело к утечке мазута. Более 40% топлива оказалось в воде, загрязнив побережья Крыма и Краснодарского края. Экологи предупреждают о долгосрочных последствиях для морской экосистемы, а местные власти объявили режим ЧС.

Разлив мазута у берегов Керченского полуострова стал настоящим бедствием для природы. Всё началось с того, что два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — не пережили сильный шторм 15 декабря.

Оба судна оказались на мели: один — у побережья Керченского пролива, второй — рядом с портом Тамань. На борту было более 9 тысяч тонн мазута. Волны сделали своё дело, и топливо начало растекаться по морю, образуя огромные пятна. Мазут уже добрался до пляжей Темрюкского и Анапского районов Краснодарского края.

В Керчи объявили режим ЧС — об этом рассказал зампред крымского совета министров Игорь Михайличенко. А советник главы региона Олег Крючков добавил, что пятна мазута уже видны в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.

Специалисты бьют тревогу: почти 40% топлива попало в воду. Для морских обитателей и растений это катастрофа. Пляжи, покрытые мазутом, требуют срочной уборки, но на полное восстановление природы уйдут месяцы, а то и годы.

Президент Владимир Путин во время прямой линии назвал произошедшее «экологической бедой» и потребовал решительных действий. Капитанам судов уже предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности. Один из них арестован, второй — под домашним арестом.