T-Mobile запускает бета-программу нового спутникового сервиса T-Mobile Starlink, который решает проблему мёртвых зон связи. В сотрудничестве с SpaceX компания охватывает более 1,3 миллиона квадратных километров США, где раньше не было сотового покрытия. В данный момент сервис поддерживает текстовые сообщения, но в будущем планируется добавление голосовых вызовов и передачи данных. Участие в бета-тестировании бесплатно для клиентов с постоплатными тарифами и совместимыми устройствами.

T-Mobile открыл регистрацию для участия в бета-программе T-Mobile Starlink. Это новый сервис спутниковой связи, который решает одну из самых болезненных проблем — исчезновение сигнала в самых отдаленных уголках.

Секрет в партнёрстве с Starlink, спутниковым проектом от SpaceX. Вместе они планируют запустить целую низкоорбитальную спутниковую группировку, которая позволит смартфону работать даже в самых глухих местах, где нет и не будет наземных вышек.

Возможностью поучаствовать могут воспользоваться все клиенты T-Mobile, включая корпоративных пользователей и службы экстренного реагирования. Участие в программе бесплатно для абонентов с постоплатными тарифами и совместимыми устройствами.

На старте T-Mobile Starlink будет поддерживать только текстовые сообщения. Однако в ближайшем будущем обещают добавление голосовых вызовов и передачи данных.



