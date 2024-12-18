T-Mobile открыл регистрацию для участия в бета-программе T-Mobile Starlink. Это новый сервис спутниковой связи, который решает одну из самых болезненных проблем — исчезновение сигнала в самых отдаленных уголках.
Секрет в партнёрстве с Starlink, спутниковым проектом от SpaceX. Вместе они планируют запустить целую низкоорбитальную спутниковую группировку, которая позволит смартфону работать даже в самых глухих местах, где нет и не будет наземных вышек.
Возможностью поучаствовать могут воспользоваться все клиенты T-Mobile, включая корпоративных пользователей и службы экстренного реагирования. Участие в программе бесплатно для абонентов с постоплатными тарифами и совместимыми устройствами.
На старте T-Mobile Starlink будет поддерживать только текстовые сообщения. Однако в ближайшем будущем обещают добавление голосовых вызовов и передачи данных.